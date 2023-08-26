А с солью пробовали? Как выбрать арбуз, удобно нарезать и с чем его съесть

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Вы уже успели полакомиться арбузом этим летом? Если нет, советуем сделать это в выходные. В арбузе содержатся железо, фосфор, магний, фолиевая кислота, калий, ликопин — к тому же он прекрасно освежает. Как выбрать самый сладкий и сочный арбуз, как его разрезать и с чем вкуснее всего есть, рассказывают коллеги из Maxim и E1.

Как выбрать сладкий и сочный арбуз У каждого эксперта свои методы выбора самых вкусных полосатых ягод. Вот наиболее распространенные рецепты:

Цвет. Арбуз должен быть темно-зеленым, а полоски — контрастными и яркими. Обязательно осмотрите земляное пятно — это тот бок, на котором арбуз лежал на земле, пока рос. Оно должно быть желтого или оранжевого цвета. Размер. Слишком большой арбуз может быть нитратным или недозрелым, а слишком маленький и легкий — переспелым и сухим внутри. Идеальный вариант — средний размер. Его масса должна варьироваться в пределах от 5 до 10 килограммов. Хвостик спелого арбуза. Он должен быть сухим, но не пересохшим, так как спелый плод перестает активно впитывать влагу. Зеленый цвет хвоста говорит о том, что арбуз сорвали недавно, и он не успел до конца созреть. Внешний вид. У хорошего арбуза не должно быть никаких трещин, вмятин, порезов и других повреждений. Но если увидели бурую сетку от опыления — это, напротив, верный признак, что арбуз ароматный и вкусный. Звук от стука. Когда арбуз спелый и сладкий, звук от стука не слишком звонкий, а гулкий, как от барабана. Глухой звук говорит о том, что арбуз перезрел, а слишком звонкий — признак недозревшего плода.

А вот яркий цвет не всегда свидетельствует о спелости ягоды. Красный арбуз может оказаться безвкусным, а розовый — наоборот, очень сладким. Как лучше резать арбуз Традиционная нарезка Самый распространенный вариант разделки арбуза — сделать вертикальные надрезы от макушки до хвостика.

Если резать арбуз традиционным способом, куски получаются большими Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Среди плюсов — то, что у вас получатся щедрые ломти максимальной длины. Но есть и минусы:

этим способом сложно порезать арбуз на идеальные ломти. Высока вероятность, что ваш нож просто не доберется до центральной оси плода, а ведь там — самая сладость;

та часть арбуза, которая еще не разрезана и не съедена, окажется очень большой — его будет сложно хранить в холодильнике;

поедая такие щедрые ломти, вы неизбежно испачкаете щеки до самых ушей. Можно, конечно, нарезать ломти на более мелкие куски, но тогда какой вообще смысл в традиционной нарезке? Есть варианты куда удобнее.

Дробно: пополам и на дольки Гораздо удобнее разрезать арбуз сначала поперек — на две половины, а потом уже эти половины рассекать на равные сегменты.

Это один из самых удобных способов порезать арбуз Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Сначала проведите нож через макушку арбуза, разделив половину на четвертинки. Потом разрежьте и эти куски пополам, а затем и их — на одинаковые дольки. У вас получатся кусочки, равные 1/16 части арбуза. Их очень удобно есть, а оставшиеся части легко хранить в холодильнике.

По спирали Этот метод — для настоящих мастеров клинка, которым резать арбуз нравится едва ли не больше, чем его есть.

Поставьте плод вертикально в миску, чтобы он стоял устойчиво. Срежьте макушку, потом воткните нож так, чтобы он достал до осевой линии арбуза, — и ведите лезвие по спирали. Куски отделяйте поперечными разрезами — проходя часть спирали, отсекайте кусок и кладите его на тарелку.

Среди плюсов метода — то, что процесс надрезания плода выглядит красиво. Среди минусов — необходимость виртуозно владеть техникой, а также то, что куски у макушки получатся не такими сладкими, как те, что ближе к середине.

Кружочками В данном случае резать арбуз надо почти так же, как по спирали, но проще. Поставьте ягоду вертикально в миску и срежьте с нее круглые пластины, а потом разделите их крест-накрест на части. Вам будет удобно есть лакомство, но верхние пластины все равно окажутся менее сладкими, чем те, что ближе к центру. Интеллигентно

Какой бы способ вы ни выбрали, с долек можно просто срезать кожуру — и воспользоваться вилкой Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Не забывайте, что есть универсальный способ съесть арбуз и не запачкаться. Просто разрежьте его любым из перечисленных выше методов, снимите мякоть с корок и разделите ее на небольшие куски, которые будет удобно есть вилкой.

С чем есть арбуз С брынзой и лавашом Интересные сочетания продуктов можно встретить в кавказской кухне. Одно из них — это арбуз с брынзой и лавашом. Попробуйте съесть их вприкуску, либо нарежьте арбуз ломтиками и сделайте из него салат.

В салат можно также добавить огурцы Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





С окороком или хамоном Закуска в классическом средиземноморском стиле — кусочек арбуза, обернутый сырокопченым окороком или хамоном.

А еще можно добавить ломтики арбуза в салат с помидорами, моцареллой и беконом, заправив его классическим соусом винегрет. Чтобы его сделать, соедините растительное масло, лимонный сок, соль и перец. Помните: в идеале масла должно быть в два раза больше, чем сока.

С солью Гармония вкуса возникает там, где сочетаются противоположности. Попробуйте посыпать солью арбуз! Если добавите ее совсем немного, сможете подчеркнуть сладость ягоды. С маринованным огурцом

Если соли вам мало и хочется чего-то необычного, попробуйте съесть арбуз вприкуску с маринованным огурцом. Но рекомендуем брать для такой комбинации очень сладкие арбузы, иначе соленый вкус огурца затмит все. С мятой Мята очень хорошо дополняет вкус арбуза, поэтому из этих двух ингредиентов часто делают фреш. Но вы можете попробовать их вприкуску. Главное — не добавляйте слишком много зелени.

Арбуз отлично сочетается с мятой и лимоном. Из этих компонентов можно сделать фреш Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





С лимонным соком Есть арбуз с соком лимона или лайма — тренд 2023 года, развирусившийся в TikTok. Такой десерт хорошо освежает, а на вкус напоминает арбузный лимонад.

