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    А с солью пробовали? Как выбрать арбуз, удобно нарезать и с чем его съесть

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    1 комментарий
    Фото: Adobe Stock
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    Вы уже успели полакомиться арбузом этим летом? Если нет, советуем сделать это в выходные. В арбузе содержатся железо, фосфор, магний, фолиевая кислота, калий, ликопин — к тому же он прекрасно освежает. Как выбрать самый сладкий и сочный арбуз, как его разрезать и с чем вкуснее всего есть, рассказывают коллеги из Maxim и E1.

    Как выбрать сладкий и сочный арбуз

    У каждого эксперта свои методы выбора самых вкусных полосатых ягод. Вот наиболее распространенные рецепты:

    1. Цвет. Арбуз должен быть темно-зеленым, а полоски — контрастными и яркими. Обязательно осмотрите земляное пятно — это тот бок, на котором арбуз лежал на земле, пока рос. Оно должно быть желтого или оранжевого цвета.
    2. Размер. Слишком большой арбуз может быть нитратным или недозрелым, а слишком маленький и легкий — переспелым и сухим внутри. Идеальный вариант — средний размер. Его масса должна варьироваться в пределах от 5 до 10 килограммов.
    3. Хвостик спелого арбуза. Он должен быть сухим, но не пересохшим, так как спелый плод перестает активно впитывать влагу. Зеленый цвет хвоста говорит о том, что арбуз сорвали недавно, и он не успел до конца созреть.
    4. Внешний вид. У хорошего арбуза не должно быть никаких трещин, вмятин, порезов и других повреждений. Но если увидели бурую сетку от опыления — это, напротив, верный признак, что арбуз ароматный и вкусный.
    5. Звук от стука. Когда арбуз спелый и сладкий, звук от стука не слишком звонкий, а гулкий, как от барабана. Глухой звук говорит о том, что арбуз перезрел, а слишком звонкий — признак недозревшего плода.

    А вот яркий цвет не всегда свидетельствует о спелости ягоды. Красный арбуз может оказаться безвкусным, а розовый — наоборот, очень сладким.

    Как лучше резать арбуз

    Традиционная нарезка

    Самый распространенный вариант разделки арбуза — сделать вертикальные надрезы от макушки до хвостика.

    Если резать арбуз традиционным способом, куски получаются большими
    Если резать арбуз традиционным способом, куски получаются большимиФото: Adobe Stock
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    Среди плюсов — то, что у вас получатся щедрые ломти максимальной длины. Но есть и минусы:

    • этим способом сложно порезать арбуз на идеальные ломти. Высока вероятность, что ваш нож просто не доберется до центральной оси плода, а ведь там — самая сладость;
    • та часть арбуза, которая еще не разрезана и не съедена, окажется очень большой — его будет сложно хранить в холодильнике;
    • поедая такие щедрые ломти, вы неизбежно испачкаете щеки до самых ушей. Можно, конечно, нарезать ломти на более мелкие куски, но тогда какой вообще смысл в традиционной нарезке? Есть варианты куда удобнее.

    Дробно: пополам и на дольки

    Гораздо удобнее разрезать арбуз сначала поперек — на две половины, а потом уже эти половины рассекать на равные сегменты.

    Это один из самых удобных способов порезать арбуз
    Это один из самых удобных способов порезать арбузФото: Adobe Stock
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    Сначала проведите нож через макушку арбуза, разделив половину на четвертинки. Потом разрежьте и эти куски пополам, а затем и их — на одинаковые дольки. У вас получатся кусочки, равные 1/16 части арбуза. Их очень удобно есть, а оставшиеся части легко хранить в холодильнике.

    По спирали

    Этот метод — для настоящих мастеров клинка, которым резать арбуз нравится едва ли не больше, чем его есть.

    Поставьте плод вертикально в миску, чтобы он стоял устойчиво. Срежьте макушку, потом воткните нож так, чтобы он достал до осевой линии арбуза, — и ведите лезвие по спирали. Куски отделяйте поперечными разрезами — проходя часть спирали, отсекайте кусок и кладите его на тарелку.

    Среди плюсов метода — то, что процесс надрезания плода выглядит красиво. Среди минусов — необходимость виртуозно владеть техникой, а также то, что куски у макушки получатся не такими сладкими, как те, что ближе к середине.

    Кружочками

    В данном случае резать арбуз надо почти так же, как по спирали, но проще. Поставьте ягоду вертикально в миску и срежьте с нее круглые пластины, а потом разделите их крест-накрест на части. Вам будет удобно есть лакомство, но верхние пластины все равно окажутся менее сладкими, чем те, что ближе к центру.

    Интеллигентно

    Какой бы способ вы ни выбрали, с долек можно просто срезать кожуру — и воспользоваться вилкой
    Какой бы способ вы ни выбрали, с долек можно просто срезать кожуру — и воспользоваться вилкойФото: Adobe Stock
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    Не забывайте, что есть универсальный способ съесть арбуз и не запачкаться. Просто разрежьте его любым из перечисленных выше методов, снимите мякоть с корок и разделите ее на небольшие куски, которые будет удобно есть вилкой.

    С чем есть арбуз

    С брынзой и лавашом

    Интересные сочетания продуктов можно встретить в кавказской кухне. Одно из них — это арбуз с брынзой и лавашом. Попробуйте съесть их вприкуску, либо нарежьте арбуз ломтиками и сделайте из него салат.

    В салат можно также добавить огурцы
    В салат можно также добавить огурцыФото: Adobe Stock
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    С окороком или хамоном

    Закуска в классическом средиземноморском стиле — кусочек арбуза, обернутый сырокопченым окороком или хамоном.

    А еще можно добавить ломтики арбуза в салат с помидорами, моцареллой и беконом, заправив его классическим соусом винегрет. Чтобы его сделать, соедините растительное масло, лимонный сок, соль и перец. Помните: в идеале масла должно быть в два раза больше, чем сока.

    С солью

    Гармония вкуса возникает там, где сочетаются противоположности. Попробуйте посыпать солью арбуз! Если добавите ее совсем немного, сможете подчеркнуть сладость ягоды.

    С маринованным огурцом

    Если соли вам мало и хочется чего-то необычного, попробуйте съесть арбуз вприкуску с маринованным огурцом. Но рекомендуем брать для такой комбинации очень сладкие арбузы, иначе соленый вкус огурца затмит все.

    С мятой

    Мята очень хорошо дополняет вкус арбуза, поэтому из этих двух ингредиентов часто делают фреш. Но вы можете попробовать их вприкуску. Главное — не добавляйте слишком много зелени.

    Арбуз отлично сочетается с мятой и лимоном. Из этих компонентов можно сделать фреш
    Арбуз отлично сочетается с мятой и лимоном. Из этих компонентов можно сделать фрешФото: Adobe Stock
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    С лимонным соком

    Есть арбуз с соком лимона или лайма — тренд 2023 года, развирусившийся в TikTok. Такой десерт хорошо освежает, а на вкус напоминает арбузный лимонад.

    Фото: Adobe Stock
    Если резать арбуз традиционным способом, куски получаются большими
    Если резать арбуз традиционным способом, куски получаются большимиФото: Adobe Stock
    Это один из самых удобных способов порезать арбуз
    Это один из самых удобных способов порезать арбузФото: Adobe Stock
    Какой бы способ вы ни выбрали, с долек можно просто срезать кожуру — и воспользоваться вилкой
    Какой бы способ вы ни выбрали, с долек можно просто срезать кожуру — и воспользоваться вилкойФото: Adobe Stock
    В салат можно также добавить огурцы
    В салат можно также добавить огурцыФото: Adobe Stock
    Арбуз отлично сочетается с мятой и лимоном. Из этих компонентов можно сделать фреш
    Арбуз отлично сочетается с мятой и лимоном. Из этих компонентов можно сделать фрешФото: Adobe Stock

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