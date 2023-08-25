В ФСБ рассказали, как россиян заставляют поджигать военкоматы: новости СВО за 25 августа

В августе резко участились случаи поджогов военкоматов Фото: Иван Митюшёв / 29.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 25 августа.



73 беспилотника попытались атаковать Россию Этой ночью 42 беспилотника были обнаружены средствами ПВО. Об уничтожении БПЛА на территории России рассказали в Минобороны РФ.

— Средствами ПВО обнаружено 42 беспилотных летательных аппарата. В результате огневого воздействия над территорией Республики Крым 9 БПЛА уничтожены, 33 подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение, не достигнув цели, — рассказали в Министерстве обороны.



Военные подчеркнули, что для атаки использовали беспилотники самолетного типа. Из-за атаки беспилотников над столичными аэропортами закрыли воздушное пространство.

Позже в Минобороны заявили, что в течение суток российские средства ПВО уничтожили 73 украинских дрона. Также военные перехватили 5 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и противорадиолокационную ракету HARM.

ФСБ рассказала, кто стоит за поджогами военкоматов ФСБ провела расследование поджогов зданий органов государственной власти, МВД, РЖД и Минобороны. Ведомство заявило, что к поджогам причастны украинские спецслужбы, заявили в пресс-службе ФСБ.



— С началом проведения специальной военной операции на Украине на различных интернет-площадках и в Telegram-каналах резко возросло количество объявлений о «быстром заработке», основной целевой аудиторией которых являются молодежь и представители пожилого поколения, — написала ФСБ.

Чаще всего к поджогам привлекают несовершеннолетних, радикалов, маргиналов и лиц с психическими заболеваниями, считают в ФСБ. По словам ведомства, украинские спецслужбы оказывают психологическое давление на собеседников, после чего склоняют их совершить преступление.



В ФСБ подчеркнули, что на сегодняшний день все поджоги раскрыты, большинство дел квалифицированы как террористический акт, диверсия или посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Исполнителей ждет до 19 лет колонии. Еще 22 дела находятся на этапе судебного рассмотрения.

Heineken продал весь российский бизнес за 1 евро Голландский пивоваренный концерн Heineken продал все свои активы в России группе «Арнест». Весь бизнес был продан за 1 евро, заявили в компании.

— Сделка получила все необходимые одобрения и завершает процесс выхода Heineken из России, начатый в марте 2022 года. Сделка повлечет за собой ожидаемый общий совокупный убыток в размере 300 миллионов евро. Цена покупки бизнеса Heineken Россия составляет 1 евро за 100% акций, — говорится в сообщении Heineken.



Восемь пивоваренных заводов перейдут к новым владельцам. Также новый собственник взял ответственность за 1800 сотрудников Heineken в России, обещав гарантии занятости на три года. Отмечается, что в сделке нет права обратного выкупа акций.

Более 300 жителей Запорожской области вступили в народное ополчение Свыше 300 человек, живущих в Запорожской области, вступили в местное народное ополчение с момента его создания. Сейчас добровольцы проходят обучение и охраняют общественный порядок, рассказал ТАСС.

— В настоящее время в составе ополчения области более 300 человек в разных подразделениях, работающих в разных частях области. Основная наша задача — общественная безопасность, но так как мы находимся в зоне проведения СВО, ополченец должен быть готов к любым ситуациям, в любое время, поэтому их обучаем, — передает издание слова командира народного ополчения региона с позывным Урал.



Он отметил, что бойцы проходят физическую, медицинскую и стрелковую подготовку, а также обучаются досмотровым мероприятиям и административному законодательству. Командир также заявил, что все бойцы приходят по собственному желанию в свободное от основной работы время.

Добровольцы, выполняющие военные задачи, будут принимать присягу Теперь добровольцы, участвующие в СВО, будут принимать присягу перед государственным флагом России. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.



Согласно документу, присягу будут принимать участники добровольческих формирований и лица, которые содействуют армии в выполнении ее задач и участвующие в СВО. Также под указ попадают граждане, привлекаемые к территориальной обороне, и госпредприятия специального назначения, создающиеся в регионах в период военного положения.

