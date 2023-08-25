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    Путин установил присягу для военных добровольцев и работников госпредприятий

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    Президент России Владимир Путин подписал 25 августа указ, согласно которому добровольцы, работники госпредприятий (создаются в регионах в период военного положения) и участники территориальной обороны будут приносить присягу. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

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    Текст присяги звучит следующим образом:

    «Я (ФИО) торжественно присягаю на верность РФ, обязуюсь свято соблюдать Конституцию РФ, строго выполнять приказы командиров и начальников, добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности. Клянусь быть преданным России, мужественно защищать ее независимость и конституционный строй».

    Освобождаются от присяги граждане, которые ранее присягали в армии, в том числе во времена Советского Союза.

    Путин постановил органам исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба, а также главам субъектов организовать проведение присяги для установленной категории лиц.

    Указ вступает в силу с 25 августа 2023 года.

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