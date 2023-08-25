И викинг здесь путь держал. Около Смоленска археологи нашли сухопутный участок пути «из варяг в греки»

Участники Смоленско-Гнездовской археологической экспедиции нашли сухопутный участок пути «из варяг в греки». Эта дорога находится на территории Смоленской области и используется в настоящее время — ей около 1100 лет. Об этом говорится в пресс-релизе экспедиции.
В 12–13 километрах от Смоленска находится Гнездовский археологический комплекс. Его случайно открыли в середине XIX века при строительстве железной дороги. Гнездово — огромный могильник, состоящий из курганов, остатков нескольких поселений и порта. Это один из крупнейших памятников древнерусской истории и эпохи викингов.
В этих местах более тысячи лет назад пролегал путь «из варяг в греки». Суда, которые шли из Скандинавии в Византию и обратно, должны были по волоку перейти из речной системы Западной Двины в бассейн Днепра.
Недавно археологи по-новому взглянули на дорогу, которая делит могильник на две части. Ранее предполагалось, что ее проложили поверх курганов не раньше XVII века. Однако данные лидарной съемки показали другую картину: по всей видимости, могильник построили вокруг уже существовавшей дороги.
Экспедиция провела раскопки, которые показали, что на месте дороги нет ни остатков разрушенных курганов, ни погребальных кострищ, ни других свидетельств существования на ее месте более древнего могильника. Всего было исследовано до 450 метров средневековой дороги.
Специалисты пришли к выводу, что с северо-востока к Гнездову шел один из сухопутных участков пути «из варяг в греки», который соединял Западную Двину и Днепр. Они предполагают, что именно тут 1100 лет находился волок — транспортировка по суше речных судов.
Археолог Сергей Каинов отметил, что вдоль этой дороги располагались самые ранние и богатые курганы Гнездова.