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    Пассажир «Пассата» на Лиговском разгонял тучи пистолетом после свадьбы

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    Полицейские Центрального района Петербурга оперативно задержали хулигана из Волгоградской области, сообщает 25 августа пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. 20-летний гость города не сдержал порыв души после свадьбы сестры.

    Днём 24 августа в полицию обратилась 31-летняя женщина-водитель и рассказала, что, проезжая по Лиговскому проспекту, заметила, как у дома 145 пассажир «Фольксвагена Пассата» размахивает из окна предметом, похожим на пистолет. «Фонтанка» писала об этом инциденте. Спустя пару часов полицейские задержали юношу в Павловске — на улице Красного Курсанта, 18 и изъяли у него страйкбольный пистолет Galaxy G.29. Он пояснил, что приехал из Волгоградской области на свадьбу к сестре.

    пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

    «Сожалею, людей напугал, может, — сказал задержанный. — Ехали из ЗАГСа с бракосочетания».

    Возбуждено уголовное дело о хулиганстве по статье 213, часть 1, УК РФ.

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