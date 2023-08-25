Пассажир «Пассата» на Лиговском разгонял тучи пистолетом после свадьбы

Полицейские Центрального района Петербурга оперативно задержали хулигана из Волгоградской области, сообщает 25 августа пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. 20-летний гость города не сдержал порыв души после свадьбы сестры.
Днём 24 августа в полицию обратилась 31-летняя женщина-водитель и рассказала, что, проезжая по Лиговскому проспекту, заметила, как у дома 145 пассажир «Фольксвагена Пассата» размахивает из окна предметом, похожим на пистолет. «Фонтанка» писала об этом инциденте. Спустя пару часов полицейские задержали юношу в Павловске — на улице Красного Курсанта, 18 и изъяли у него страйкбольный пистолет Galaxy G.29. Он пояснил, что приехал из Волгоградской области на свадьбу к сестре.
пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
«Сожалею, людей напугал, может, — сказал задержанный. — Ехали из ЗАГСа с бракосочетания».
Возбуждено уголовное дело о хулиганстве по статье 213, часть 1, УК РФ.