Ещё лето, а из Петербурга уже улетают птицы

Многие думают, что птицы покидают нас осенью — в сентябре и октябре. Действительно, в это время красивыми клиньями летят тысячи гусей и уток. Однако миграция на самом деле начинается гораздо раньше, сейчас она уже идёт. Об этом «Фонтанке» рассказал 25 августа биолог Павел Глазков, автор канала «Каждой твари по паре».



Уже с конца июля в путь отправляются кулики, и сейчас они пролетают над нами — около 20 видов, в том числе турухтаны, в честь которых названы острова в Петербурге. Некоторые стартуют со Шпицбергена и Земли Франца Иосифа.

С 20-х чисел августа до начала сентября сбиваются в стаи серые журавли и улетают клиньями. Они живут в том числе и в Ленинградской области, например, в Тихвинском районе видели стаю в полсотни этих птиц. В начале сентября на зимовку отправятся хищники: коршуны, луни, канюки. Они путешествуют парами или по одиночке.

Через Петербург и Ленинградскую область проходит крупнейший в Европе миграционный путь птиц — Беломоро-Балтийский. Мимо нас пролетают десятки миллионов птиц. Большая их часть летит ночью, поэтому мы их не замечаем. Если осенью ночью прислушаться в тихом месте, вы услышите в небе гогот гусей. Стаи в сотни птиц идут одна за другой. Основная масса гусей гнездится в тундре и лесотундре. У нас, на островах Финского и Выборгского заливов — только серый гусь и белощекая казарка. А мимо летят семь видов гусей.



Любопытно, что Лахта Центр подсвечивается круглосуточно в том числе для птиц: они движутся вдоль береговой линии залива, и ночная подсветка позволяет им не разбиваться о небоскрёб. Для этого же осенью на окна приклеивают изображения хищных птиц — чтобы «путешественники» испугались их не влетели в стекло.

