Неизвестные исписали Египетские ворота в Пушкине: судя по свечам и рунам, это был ритуал

Музей городской скульптуры был вынужден обратиться в Администрацию Пушкинского района и в РУВД, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе 24 августа. Причиной стали повреждения, нанесенные Египетским воротам в Пушкине.



«Судя по тому, что обнаружено на Египетских воротах, вандалы там проводили некий ритуал — потому что там были свечи, расплавленный воск, граффити на египетскую тематику, какие-то руны. Ну и плюс есть подозрения, что пытались пробраться во внутренние помещения, потому что есть повреждения двери», — рассказали «Фонтанке» в учреждении культуры.

