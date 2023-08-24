Неизвестные исписали Египетские ворота в Пушкине: судя по свечам и рунам, это был ритуал

Музей городской скульптуры был вынужден обратиться в Администрацию Пушкинского района и в РУВД, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе 24 августа. Причиной стали повреждения, нанесенные Египетским воротам в Пушкине.
«Судя по тому, что обнаружено на Египетских воротах, вандалы там проводили некий ритуал — потому что там были свечи, расплавленный воск, граффити на египетскую тематику, какие-то руны. Ну и плюс есть подозрения, что пытались пробраться во внутренние помещения, потому что есть повреждения двери», — рассказали «Фонтанке» в учреждении культуры.
В музее уточнили, что акт осмотра был составлен еще 4 августа. Вмешательства будут устранены «в рабочем порядке», это внесено в план. Сначала надписи попробуют отмыть составами, после того как поймут, как в принципе реагирует загрязнитель (судя по всему, черный маркер) на эти вещества.
Что касается дверей — им, скорее всего, придется дожидаться общей реставрации ворот, которая будет запланирована на следующий год.
«На ногах статуй на западном пилоне есть надписи черным, на рельефах тоже надписи, на дверях — не просто кистью мазнули, — описали в пресс-службе характер повреждений памятника. — Отломаны элементы двери».
Египетские ворота — памятник федерального значения, были сооружены в 1827–1830 годах по проекту архитектора Адама Менеласа в духе египтомании. Рельефы на пилонах ворот, созданные В. И. Демут-Малиновским по рисункам с гравюр французского альбома «Описание Египта», воспроизводят подлинные изображения на древнеегипетской гробнице.