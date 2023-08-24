Синод обсудит передачу на рассмотрение РПЦ вопроса о канонизации Суворова

Священный синод Русской православной церкви обсудит передачу на рассмотрение синодальной комиссии вопроса о канонизации генералиссимуса Александра Суворова. Об этом 24 августа заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на открытии синода в Петербурге.



Вопрос о причислении Суворова к лику святых обсуждается с 2001 года, с момента канонизации адмирала Федора Ушакова. Процесс канонизации длительный, он требует сбора доказательств святости, различных фактов и свидетельств чудес, которые связаны с личностью. Если говорить о Суворове, то в одном из храмов Владимирской области служители, к примеру, утверждают, что в родовом поместье генералиссимуса не вянут цветы. Некоторые также причисляют к чуду взятие турецкой крепости Измаил. Сбор таких фактов и доказательств чудес затруднителен, поэтому Суворова до сих пор не канонизировали.

