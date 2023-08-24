    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 16

    2 м/с, южн

    761мм

    66%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd94.44eur102.25

    Напавший на девушку из-за коротких шорт в Нахабино мигрант получил уголовное дело об экстремизме

    2594
    63 комментария

    В отношении мигранта, напавшего на девушку в Нахабино, возбуждено уголовное дело. Об этом 24 августа сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Подмосковью.

    Речь идет о пункте «а» части 2 статьи 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Задержанный и потерпевшая допрошены, назначен ряд экспертиз.

    По данным следствия, накануне утром мигрант ударил кулаком в лицо девушку, которая вышла на пробежку в шортах. Ее внешний вид приезжий посчитал неподобающим и не мог поверить, что девушка может быть спортсменкой. Позже нападавший заявил, что «спас ее от греха». Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела о хулиганстве.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Напал на девушкуМигрант
    ЛАЙК35
    СМЕХ9
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ7
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 63

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    63
    close