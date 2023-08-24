Напавший на девушку из-за коротких шорт в Нахабино мигрант получил уголовное дело об экстремизме

В отношении мигранта, напавшего на девушку в Нахабино, возбуждено уголовное дело. Об этом 24 августа сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Подмосковью.



Речь идет о пункте «а» части 2 статьи 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Задержанный и потерпевшая допрошены, назначен ряд экспертиз.



По данным следствия, накануне утром мигрант ударил кулаком в лицо девушку, которая вышла на пробежку в шортах. Ее внешний вид приезжий посчитал неподобающим и не мог поверить, что девушка может быть спортсменкой. Позже нападавший заявил, что «спас ее от греха». Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела о хулиганстве.

