«Спас от греха». МВД показало видео с мигрантом, задержанным за нападение на девушку в Нахабино

Видеозапись допроса мигранта, задержанного за нападение на девушку в подмосковном Нахабино 23 августа показало МВД России. Ей досталось кулаком в лицо во время утренней пробежки.



На кадрах мужчина говорит, что приехал на заработки, гражданства России у него нет. Он также признает вину, а на вопрос, зачем ударил девушку, говорит, что «спас ее от греха».