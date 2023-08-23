«Спас от греха». МВД показало видео с мигрантом, задержанным за нападение на девушку в Нахабино

Видеозапись допроса мигранта, задержанного за нападение на девушку в подмосковном Нахабино 23 августа показало МВД России. Ей досталось кулаком в лицо во время утренней пробежки.
На кадрах мужчина говорит, что приехал на заработки, гражданства России у него нет. Он также признает вину, а на вопрос, зачем ударил девушку, говорит, что «спас ее от греха».
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Утром в среду приезжий ударил по лицу кулаком девушку из-за того, что она вышла на пробежку в коротких шортах. Видео с лицом нападавшего в соцсетях распространил муж потерпевшей, который в это время уже уехал на работу. Подозреваемого вскоре задержали. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Проверку по факту избиения контролирует центральный аппарат СКР.