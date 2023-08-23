    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 21

    1 м/с, с-в

    759мм

    55%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd94.12eur102.75

    «Спас от греха». МВД показало видео с мигрантом, задержанным за нападение на девушку в Нахабино

    685
    1 комментарий

    Видеозапись допроса мигранта, задержанного за нападение на девушку в подмосковном Нахабино 23 августа показало МВД России. Ей досталось кулаком в лицо во время утренней пробежки.

    На кадрах мужчина говорит, что приехал на заработки, гражданства России у него нет. Он также признает вину, а на вопрос, зачем ударил девушку, говорит, что «спас ее от греха».

    Официальный канал информационного интернет-портала «МВД МЕДИА»

    Утром в среду приезжий ударил по лицу кулаком девушку из-за того, что она вышла на пробежку в коротких шортах. Видео с лицом нападавшего в соцсетях распространил муж потерпевшей, который в это время уже уехал на работу. Подозреваемого вскоре задержали. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Проверку по факту избиения контролирует центральный аппарат СКР.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close