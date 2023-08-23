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    Мигранта, напавшего на девушку в Нахабино из-за коротких шорт, задержали

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    Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в нападении на бегунью в Нахабино. Местные жители сняли на телефон, как молодого человека выводят в наручниках из здания, в котором расположена управляющая компания.

    «Фонтанка.ру»

    Задержание также 23 августа подтвердила пресс-секретарь МВД России Ирина Волк. «После поступления сообщения в полицию незамедлительно был организован комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий. В результате подозреваемый был задержан», — рассказала она. Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

    Утром в среду мигрант ударил по лицу кулаком девушку из-за того, что она вышла на пробежку в коротких шортах. Видео с лицом нападавшего в соцсетях распространил муж потерпевшей, который в это время уже уехал на работу. Проверку по факту избиения контролирует центральный аппарат СКР.

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