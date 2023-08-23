В подмосковном Нахабино восточный мужчина избил девушку из-за шорт для пробежки

Скандал разгорелся в чате ЖК «Красногорский», что расположен в подмосковном Нахабино. Около восьми часов утра 23 августа местный житель опубликовал информацию о мужчине, который ударил его жену во время пробежки. Причиной нападения стали шорты, которые, по мнению наблюдателя, были слишком откровенными. Супруг пострадавшей также опубликовал видео, на котором запечатлен блюститель нравов.
предоставлено Михаилом
«Сегодняшним утром моя жена на пробежке получила удар в лицо за то, что бежала в спортивных длинных шортах и футболке. Этот субъект, двигаясь навстречу, схватил жену за руку и ударил в лицо. После того, как она отбежала, он продолжил ее преследовать быстрым шагом», — рассказал Михаил.
По его словам, нападавший перед ударом сказал: «Ты че так выглядишь?» Супруг уточнил, что заявление в полицию уже написано. В полиции сообщили, что проводят проверку и ищут агрессивного мужчину.
На опубликованном видео пожилой местный житель пытается объяснить вспыльчивому брюнету, что девушка — спортсменка, поэтому так одета. Напавший, указывая на свою жертву, спрашивает: «Девушка может быть спортсменкой?!»