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    Бастрыкин поручил провести проверку по факту нападения мигранта на бегунью в Нахабино

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    Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил главе подмосковского СК провести проверку по факту нападения мигранта на девушку во время ее пробежки. Об этом ведомство сообщает 23 августа.

    «Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — сказано в сообщении.

    Инцидент произошел в среду утром на территории ЖК «Красногорский» в Нахабино. Восточного мужчину возмутили шорты на бегунье, и он ударил ее кулаком в лицо. Супруг потерпевшей опубликовал видео с нападавшим. На кадрах он никак не может поверить, что девушки могут заниматься спортом.

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