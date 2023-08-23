Бастрыкин поручил провести проверку по факту нападения мигранта на бегунью в Нахабино

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил главе подмосковского СК провести проверку по факту нападения мигранта на девушку во время ее пробежки. Об этом ведомство сообщает 23 августа.



«Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — сказано в сообщении.



Инцидент произошел в среду утром на территории ЖК «Красногорский» в Нахабино. Восточного мужчину возмутили шорты на бегунье, и он ударил ее кулаком в лицо. Супруг потерпевшей опубликовал видео с нападавшим. На кадрах он никак не может поверить, что девушки могут заниматься спортом.

