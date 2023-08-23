«Спасибо Бастрыкину». Семья сломавшей позвоночник девочки добилась справедливости после звонка свыше

В Петербурге прекращено уголовное дело по факту травмы восьмилетней девочки в бассейне детской школы плавания «Радуга». На то, чтобы добиться возбуждения дела и каким-то образом подтолкнуть его к логическому завершению, у матери девочки ушел почти год.

Ключевую роль в прекращении дела сыграл глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Как рассказала 23 августа «Фонтанке» мать девочки Лейла Кулиева, на прошлой неделе она позвонила на горячую линию Следкома и уже была готова выезжать в Москву, чтобы добиться аудиенции у Бастрыкина.

Проблема заключалась в том, что материалы дела никак не могли дойти до суда — Лейле сообщали, что состава по статье об оказании небезопасных услуг нет и дело надо переквалифицировать на причинение тяжкого вреда по неосторожности, но прокуратура вроде как вообще не усмотрела преступных действий хоть кого-то и предложила матери с помощью надзорного органа подавать гражданский иск.

Дочь Лейлы сломала позвоночник в сентябре прошлого года во время тренировки, когда на нее сверху прыгнул опоздавший на занятия мальчик. Как писала «Фонтанка», в бассейне группа детей заняла четыре дорожки, в чаше было порядка сорока детей и три тренера. Судя по кадрам с камер видеонаблюдения, ни один из них действия мальчика не контролировал.

Дети столкнулись макушками, их вывели из бассейна и отдали матерям. Дочка Лейлы пожаловалась маме, а до этого и тренеру на боль в спине, однако скорую к ФОКу не вызвали, и женщина сама повезла девочку в травму, где и диагностировали компрессионный перелом позвоночника. Пока девочка лечилась, а ей полгода нельзя было сидеть и стоять, Лейла обивала пороги МВД, прокуратуры, СК, депутатских кабинетов и чиновников — почти за год стопка различных жалоб, писем и ответов на них выросла до 15 сантиметров в толщину. После того как дело все же возбудили, маму и руководство СШОР «Радуга», как она рассказала «Фонтанке», пытались примирить с помощью компенсации — школа, к примеру, предлагала бесплатные тренировки в бассейне. На такие условия семья согласна не была.

«Фонтанке» директор школы Игорь Еремин сообщал, что не видит в действиях тренеров халатности, а столкновению суждено было случиться из-за юного возраста спортсменов.

На звонок Лейлы в Следком отреагировали практически моментально, ехать ей никуда не пришлось — чуть ли не на следующий день информационный центр СК сообщил о том, что Бастрыкин ждет доклада с ответом на вопрос о том, почему по делу допущена волокита и виновные все еще не привлечены к ответственности.