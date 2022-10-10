Алексей Шипов/Коммерсантъ Фото: Поделиться Поделиться





На восьмилетнюю девочку в бассейне с тумбы прыгнул другой ребенок. Маму прикованной на полгода к кровати девочки интересует, куда смотрели тренеры.

19 сентября дочка Лейлы Кулиевой пришла на очередную тренировку, девочка занимается в школе олимпийского резерва по плаванию «Радуга» в группе НП-2. Основная ее база в Петроградском районе, подчиняется она районной администрации, а в газпромовском ФОКе на Доблести безвозмездно арендует дорожки.

Занятие в бассейне началось традиционно. Дети по свистку прыгают в воду одновременно на четырех дорожках. На каждой дорожке занимается примерно по десять детей, на которых в тот день приходилось три тренера. В воде временами толкотня, порой в одной точке оказываются чуть ли не четыре ребенка.



Один спортсмен немного опоздал и прыгал уже сам по себе. В этот момент двое тренеров смотрели в другие стороны и были далеко, третья оказалась в полутора метрах, но не похоже, чтобы наблюдала за прыжком. Насколько известно Лейле со слов матери мальчика, сам он посмотрел вперед, но не вниз, хотя при этом прыгнул ровно в ту точку, где уже была голова доплывающей 50 метров девочки. Они столкнулись макушками.



Видеокамерами зафиксировано, что незадолго до происшествия на первой дорожке также без присмотра тренеров прыгал еще один опоздавший, но его старт оказался более удачным.

Видеозапись Лейле удалось получить только с помощью полицейского. Судя по кадрам, первой к детям подошла тренер, которая находилась на 4-ой дорожке, она помогла им вылезти из воды. После этого подошел второй тренер, следивший за тренировкой сбоку чаши бассейна. Третья чуть позже закончила разговаривать по телефону и тоже подошла к детям, но вскоре вернулась к спортсменке, которая сидела на лавке с жалобами на боль в ноге.

Она довольно долго беседовала с мальчиком и только потом обратила внимание на вторую пострадавшую. Девочка, судя по жестам, указала не только на голову, но и на спину. Тренер вышла и вернулась спустя несколько секунд со льдом, его приложили к головам пострадавших. Примерно через пять минут после столкновения дети начали собирать свои вещи и ушли в раздевалки.



«Фонтанка.ру»

Девочка переоделась и вышла в холл к маме с массивным рюкзаком в руках. Лейле рассказали про травму и, по ее словам, заверили, что ребенка осмотрел медик и ничего страшного не обнаружил — ударились головами, будет шишка. Так как девочка жаловалась на затруднение дыхания и на боль в спине, Лейла попросила вызвать скорую, но по мнению тренера и по мнению медика, в этом не было необходимости — травма несерьезная, а для успокоения можно самостоятельно съездить в травму. В любом случае так получится быстрее, чем ждать скорую.



В травмпункте ребенка проверили, сделали рентген, вызвали-таки скорую и увезли в больницу, где был подтвержден компрессионный перелом двух позвонков. Врачи рассказали Лейле, что предстоит долгая реабилитация, примерно полгода девочке нельзя ничего делать сидя, через какое-то время можно будет начинать вставать, но ненадолго.

Узнав диагноз, Лейла сразу созвонилась со школой. Как рассказала она «Фонтанке», ей обещали помочь со всем, чем надо, якобы просили сохранять чеки на лекарства и прочее — все возместят, семья мальчика в курсе произошедшего и тоже обещает помогать. Но после обещаний попросили об одолжении — подписать бумагу, что Лейла отказалась от вызова скорой.



Условие женщину смутило, а через некоторое время раздумий она приняла однозначное решение, что идти навстречу тренерам не будет. Она просила видео из бассейна у ФОКа и у школы, но ей отказали. Уже полиция сняла записи с камер и заодно изъяла докладные тренеров руководству. Из текста следует, что медработники на территории ФОКа к девочке не прикасались, а «медсестра не была оповещена, так как родители приняли решение везти ребенка в травму самостоятельно».

При этом в другой докладной от того же тренера версия о медиках уже другая — аналогичная той, которую «Фонтанке» описал директор СШОР по плаванию «Радуга» Игорь Еремин — за медсестрой пошли, но не нашли, «медработника на рабочем месте не оказалось». Тренер также заверяет руководство, что в сам момент столкновения сидела рядом с другой девочкой, которая жаловалась на боль в ноге, и разговаривала с ее мамой.



Лейла версию об отказе от вызова скорой категорически отвергает, школа же говорит о свидетеле в лице мамы прыгнувшего на ее дочь мальчика. В одной из последних бесед с руководством СШОР, по словам петербурженки, и вовсе прозвучал намек, что позвоночник девочка могла сломать по пути из бассейна в травмпункт.

Лейле отправили акт внутреннего расследования несчастного случая, в котором сказано, что лиц, допустивших какие-либо нарушения, из-за которых ребенок получил травму, не выявлено. Школа приняла решение провести внеплановый инструктаж по технике безопасности с детьми и отдельно с тренерским составом. Халатности в действиях сотрудников Игорь Еремин, рассказал он «Фонтанке», не видит, и суть инцидента сводится, по его мнению, к юному возрасту спортсменов. Чего от школы хочет мама пострадавшей, директор не понимает. Еремин акцентирует внимание на том, что Лейла не предоставила им медицинское заключение.

— А если предоставит, то что?

— Ну, тогда наше расследование будет считаться законченным.



Родители девочки убеждены, что тренеры не контролировали ситуацию, никто из них толком не видел момента происшествия, а ребёнок сразу же пожаловался на боли в спине — это видно на записи с камер. Более того, по словам Лейлы, начальник ФОКа на Доблести в присутствии сотрудника полиции сообщил ей о том, что медик был на своем месте, его просто никто не позвал.

«При жалобах ребёнка на затруднение дыхания и боли в спине единственное, что было сделано — это прикладывание льда к голове. Утверждая, что медик спорткомплекса осмотрел ребёнка, ничего серьёзного не выявил и поэтому нет необходимости в скорой, тренер подвергла нашу дочь дополнительной опасности. Из-за несоответствий в информации, которую предоставляет школа, у нас складывается впечатление, что они всеми силами пытаются скрыть факты происшествия и уйти от ответственности», — уверена Лейла.

Собранные полицией материалы сейчас переданы в следком. Лейла параллельно обратилась в прокуратуру, к главе следственного комитета Александру Бастрыкину, к районным и муниципальным депутатам, в администрацию Петроградского района и в комитет по физической культуре и спорту Петербурга.

