Смольный передал РПЦ Благовещенскую усыпальницу Александро-Невской лавры

Смольный передал Благовещенскую усыпальницу Александро-Невской лавры Санкт-Петербургской епархии РПЦ. Это следует из распоряжения комитета имущественных отношений от 23 августа.
«Передать в безвозмездное пользование религиозной организации для использования в соответствии с целями деятельности религиозной организации <...> на срок 100 лет нежилое помещение <...> 12-Н (далее — объект), находящееся в государственной собственности Санкт-Петербурга и являющееся имуществом казны Санкт-Петербурга, относящееся к числу объектов культурного наследия федерального значения «Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы с усыпальницей. Здесь похоронен
Это помещение площадью 473,8 кв. м на первом этаже, в котором расположена усыпальница и где, в частности, похоронены сын и сестра российского императора Петра Великого.
Теперь подведомственное учреждение комитета имущественных отношений «Имущество Санкт-Петербурга» должно обеспечить заключение соответствующего договора и в течение месяца направить его проект епархии.
Ранее издание 47news рассказывало, в чем заключается сложность с передачей усыпальницы Благовещенской церкви от Музея городской скульптуры РПЦ.