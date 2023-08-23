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    Смольный передал РПЦ Благовещенскую усыпальницу Александро-Невской лавры

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    15 комментариев

    Смольный передал Благовещенскую усыпальницу Александро-Невской лавры Санкт-Петербургской епархии РПЦ. Это следует из распоряжения комитета имущественных отношений от 23 августа.

    «Передать в безвозмездное пользование религиозной организации для использования в соответствии с целями деятельности религиозной организации <...> на срок 100 лет нежилое помещение <...> 12-Н (далее — объект), находящееся в государственной собственности Санкт-Петербурга и являющееся имуществом казны Санкт-Петербурга, относящееся к числу объектов культурного наследия федерального значения «Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы с усыпальницей. Здесь похоронен Суворов А. В. (1729–1800), полководец», — говорится в тексте документа.

    Это помещение площадью 473,8 кв. м на первом этаже, в котором расположена усыпальница и где, в частности, похоронены сын и сестра российского императора Петра Великого.

    Теперь подведомственное учреждение комитета имущественных отношений «Имущество Санкт-Петербурга» должно обеспечить заключение соответствующего договора и в течение месяца направить его проект епархии.

    Ранее издание 47news рассказывало, в чем заключается сложность с передачей усыпальницы Благовещенской церкви от Музея городской скульптуры РПЦ.

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    Комментарии 15

    Гость23 Авг 2023 в 14:15
    А что там будет теперь?
    +0−0
    Гость23 Авг 2023 в 14:13
    Полтавченко им в помощь
    +0−0
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