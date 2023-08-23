Организатора смертельной экскурсии по коллекторам Москвы и гендиректора турфирмы просят арестовать

Прокуратура Москвы сообщает о суде, где будут рассматривать меру пресечения для обвиняемых в организации смертельной экскурсии по коллектору реки Неглинки в Москве.



Как сообщает пресс-служба ведомства 23 августа, следствие просит поместить под стражу 31-летнего Никиту Дубаса и 35-летниего гендиректора ООО «Спутник» Александра Кима.



Им обоим предъявлены обвинения в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. Прокуратура особо отмечает, что своей вины оба не признают.

