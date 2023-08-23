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    Организатора смертельной экскурсии по коллекторам Москвы и гендиректора турфирмы просят арестовать

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    Прокуратура Москвы сообщает о суде, где будут рассматривать меру пресечения для обвиняемых в организации смертельной экскурсии по коллектору реки Неглинки в Москве.

    Как сообщает пресс-служба ведомства 23 августа, следствие просит поместить под стражу 31-летнего Никиту Дубаса и 35-летниего гендиректора ООО «Спутник» Александра Кима.

    Им обоим предъявлены обвинения в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. Прокуратура особо отмечает, что своей вины оба не признают.

    Следствие просит поместить обвиняемых под арест.

    Еще один фигурант дела — гендиректор ООО «Авангард» Александр Лазовский объявлен в розыск. Он успел улететь в ОАЭ.

    20 августа гид-диггер и восемь человек отправились на экскурсию в коллектор реки Неглинной. Из-за сильных ливней участники экскурсии погибли.
    Билеты на экскурсию продавались через петербургскую фирму ООО «Спутник». О петербургском следе подробнее читайте здесь.
    В ведомстве напомнили, что в подземных сооружениях могут находиться только сотрудники специальных служб. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до 10 лет тюрьмы.

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    КоллекторЭкскурсия по коллекторуНеглинка
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