Организатора смертельной экскурсии по коллекторам Москвы и гендиректора турфирмы просят арестовать

Прокуратура Москвы сообщает о суде, где будут рассматривать меру пресечения для обвиняемых в организации смертельной экскурсии по коллектору реки Неглинки в Москве.
Как сообщает пресс-служба ведомства 23 августа, следствие просит поместить под стражу 31-летнего Никиту Дубаса и 35-летниего гендиректора ООО «Спутник» Александра Кима.
Им обоим предъявлены обвинения в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. Прокуратура особо отмечает, что своей вины оба не признают.
Следствие просит поместить обвиняемых под арест.
Еще один фигурант дела — гендиректор ООО «Авангард» Александр Лазовский объявлен в розыск. Он успел улететь в ОАЭ.