В небе над Петербургом — противостояние, обещающее дожди

Петербург оказался на границе атмосферных образований. Впереди нас ждёт череда прохладных дней, а сегодня ещё и с осадками.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 23 августа местами возможны кратковременные дожди. Ветер умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 13–15 градусов, днем составит 18–20 градусов.

