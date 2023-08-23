В небе над Петербургом — противостояние, обещающее дожди

Петербург оказался на границе атмосферных образований. Впереди нас ждёт череда прохладных дней, а сегодня ещё и с осадками.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 23 августа местами возможны кратковременные дожди. Ветер умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 13–15 градусов, днем составит 18–20 градусов.
«Сегодня погода в Ленинградской области будет формироваться в противоборстве дождливого атмосферного фронта, скользящего по юго-западной части региона, и гребня скандинавского антициклона, напирающего с северо-востока. В такой ситуации в Северной столице ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди. <...> Атмосферное давление будет расти и составит 759 мм рт. ст., что около нормы», — сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.
Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в городе чаще всего бывает облачно с прояснениями, от 11 градусов ночью до 21 днём. Самое холодное 23 августа выдалось в 1960 году, плюс 5 градусов днём, а самое тёплое — в 1968 году, плюс 27, напоминает «Яндекс».
24 августа дождик возможен ночью, затем его уже не будет, и в пятницу тоже. Температура в следующие два дня — 18–20 градусов.