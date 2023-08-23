Идем в детский сад. Как подготовить себя и ребенка?

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Как подготовить ребенка к детскому саду? Что сказать малышу, если он не хочет ходить в ясли? Какие игры и книги помогут настроиться на нужный лад? Советы для тех, кому в сентябре предстоит новый этап, собрали коллеги из Parents.ru и Woman.ru. Первый поход в детский сад часто дается непросто как малышам, так и родителям. Для ребенка это новый опыт — он впервые остается надолго с другими ребятами и незнакомыми взрослыми, попадая к тому же в непривычную среду. Для взрослых это дополнительный источник переживаний и чувства неопределенности.

Главное — взять себя в руки и помнить: сталкиваться со сложностями в первые дни — совершенно нормально. Дальше вам точно будет проще, а ребенок практически наверняка заведет в саду новых друзей и освоит интересные занятия. Вам нужно всего лишь немного подготовиться и объяснить малышу, что его ждет. О чем поговорить с ребенком Скажите, что он уже подрос Дети любят быть как мама и папа. Попробуйте сказать, что у ребят, как и у взрослых, есть важные дела. Только вы ходите на работу, а малыши — в детский сад. Рассказывайте об этом с гордостью и уважением, чтобы заинтересовать ребенка предстоящим ему новым жизненным этапом.

Объясните, что в садик ходили мама и папа Вспомните при ребенке, как вы сами ходили в садик. Расскажите, как вы проводили там время, какие у вас были игрушки, как вы участвовали в спектаклях, какие подарки получали и каких друзей нашли в саду. Можно еще расспросить об этом старших сестер, братьев или друзей ребенка во дворе. Пусть малыш просто послушает, что говорят другие. Заверьте, что ребенок не останется один Скажите, что в саду ваш ребенок не останется один. Там будут другие ребята — такие же, как он. А еще повар, который сварит всем детям суп; художник, который научит их рисовать; музыкант, который будет петь с ними песенки. Но главное — воспитатель, который поможет во всем.

Вы обязательно вернетесь за ним в конкретное время Расскажите, чем дети занимаются в саду. Назовите малышу игры, в которые он будет играть, опишите детей, которых ему предстоит встретить. Добавьте, что вы всегда будете приходить, чтобы забрать ребенка домой — но после того, как он поиграет, порисует и погуляет.

Во что поиграть Попробуйте собрать все игрушки и устроить им день в садике — со всеми подробностями. Пусть зайки и мишки помоют ручки, попьют сок, поиграют вместе, потом за ручки пойдут на прогулку.

Полезно будет проиграть и сложные моменты, которые могут возникнуть в саду:



когда кто-то отнимает игрушку,

когда не хочется есть то, что предлагают,

когда хочется в туалет,

когда не получается уснуть. Покажите ребенку, что в этих случаях должен сказать зайка и к кому должен подойти мишка. А еще будет полезно порепетировать с малышом, как он будет сам переодеваться или как будет складывать одежду. Что почитать Подготовить ребенка поможет и изучение книг о ребятах, которым тоже предстоит отправиться в детский сад. Пусть малыш послушает, как персонажи переживают и волнуются, но в конце концов с радостью знакомятся с другими детьми и играют с ними в саду.



Вот лишь несколько примеров таких книг. «Детский сад без слез» Книга Елены Ульевой рассказывает о зебре Ляле, которая пошла в детский сад, но не желала расставаться с мамой и даже плакала. Зебра Ляля приглашает маму в садик. Но мама-зебра объясняет ей, что не сможет остаться в садике, ведь там все только для детей — даже стульчики маленькие. В конечном счете герои книги сходятся на том, что маме лучше идти на работу, а зебре Ляле — ждать маму, которая заберет ее из сада вечером. «Не бойся, Дракоша!» Главная героиня книги Бьянки Шульц и Самары Харди — Дракоша. У нее важный день — она впервые пойдет в детский сад. Дракоша тоже очень переживает, волнуется и даже хочет спрятаться от мамы, чтобы никуда не идти. Книга поможет малышу преодолеть страх перед первым походом в детский сад и научит находить друзей в любой ситуации.

«Я иду в детский сад» Книга Оксаны Ивановой — настоящая энциклопедия для детей, которая рассказывает о том, как устроен детский сад. Рассматривая интерактивные картинки, можно узнать, где дети хранят свои вещи, чем они занимаются с другими ребятами, как и чем обедают, где моют руки. Какие еще шаги предпринять Познакомьте ребенка с воспитателем Некоторые частные сады проводят дни открытых дверей, где родители, дети и воспитатели могут познакомиться друг с другом. Само собой, воспитателю будет довольно трудно уделить время каждому, но вы можете постараться поговорить с педагогом так, чтобы ваш ребенок это увидел. Таким образом вы покажете ему, что воспитатель вам нравится, — значит, ему можно доверять. Посетите детский сад заранее Если получится, покажите ребенку детский сад изнутри перед началом учебного года. Это можно сделать на дне открытых дверей, при посещении по договоренности или если вы возьмете ребенка с собой, когда пойдете оформлять документы. Другой вариант: периодически прохаживаться мимо сада с малышом, напоминая ему о том, что это место, которое ему предстоит посещать. Это позволит ребенку быстрее привыкнуть. А еще, если получится, попробуйте оставлять его в саду в первые дни ненадолго, постепенно увеличивая срок.

Придумайте ритуал прощания

Знакомые вещи и повторяемость действий всегда успокаивает. Попробуйте придумать ритуал прощания — например, особое рукопожатие или объятие, запоминающуюся фразу. Повторяйте это действие каждый раз, когда оставляете ребенка в детском саду. Это поможет малышу понять, что всё в порядке и он в безопасности.

