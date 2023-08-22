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    РБК: генерал Суровикин освобождён от должности

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    Генерал армии Сергей Суровикин освобождён от должности «в связи с переходом на другую работу», передает 22 августа РБК со ссылкой на осведомлённые источники.

    По информации СМИ, Суровикин освобожден от должности главнокомандующего Воздушно-космическими силами указом президента России. Суровикин был главкомом ВКС РФ с 31 октября 2017 года.

    Напомним, Сергей Суровикин не появлялся в публичном пространстве с ночи мятежа ЧВК «Вагнер». Тогда, в ночь на 24 июня, он записал видеообращение к бойцам ЧВК. Суровикин, как замкомандующего Объединенной группировкой российских войск на СВО, на записи призвал ЧВК «остановиться». Ранее Евгений Пригожин неоднократно в позитивном ключе отзывался о сотрудничестве «Вагнера» с Суровикиным в ходе СВО.

    Спустя несколько дней после мятежа в СМИ появились слухи о том, что генерал может находиться под арестом или под следствием из-за симпатии к ЧВК «Вагнер».

    Как напоминает «Коммерсантъ», 27 июня газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Суровикин якобы мог знать о планах ЧВК организовать мятеж. Позднее источники Bloomberg заявили, что военная прокуратура якобы допрашивала Суровикина.

    Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов 12 июля подтвердил «Фонтанке» ранее прозвучавшее в одном из телеграм-каналов свое заявление о том, что генерал Сергей Суровикин «находится в отпуске».

    А 13 июля секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников заявил, что Суровикина не содержат в московском СИЗО «Лефортово» — нет его и в других изоляторах.

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