ОНК не нашла генерала Суровикина в СИЗО: новости СВО за 13 июля

Ежедневно в дайджестах мы собираем главные события и заявления вокруг СВО. Сегодня подводим итоги 13 июля Фото: Олег Фёдоров / CHITA.RU Поделиться Поделиться





24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

Мы ежедневно рассказываем о главных событиях, связанных со специальной военной операцией. Сегодня подводим итоги 13 июля.

Командующий армией ЮВО заявил об отстранении с должности Командующий 58-й общевойсковой армией Южного военного округа генерал-майор Иван Попов заявил, что его отстранили от должности якобы за то, что рассказал о проблемах с обеспечением и координацией действий на передовой. Обращение Попова в своем телеграм-канале опубликовал член думского комитета по обороне, генерал, бывший замкомандующего ЮВО Андрей Гурулев. — Честно вам говорю, возникла ситуация сложная со старшим начальством, когда надо было либо смолчать и смалодушничать и сказать то, что они хотели услышать, либо назвать вещи своими именами, — заявил Попов. — Я во имя вас, во имя погибших наших всех друзей боевых не имел права врать. Поэтому обозначил все проблемные вопросы, существующие на сегодняшний день в армии по боевой работе, по обеспечению. Назвал все вещи своими именами. Заострил внимание на самой главной трагедии современной войны: это отсутствие контрбатарейной борьбы, отсутствие станции артиллерийской разведки и массовой гибели и увечья наших с вами братьев от артиллерии противника.

Поступок Гурулева успели раскритиковать в «Единой России». Генсек партии Андрей Турчак заявил, что обращение Попова было непубличным, а поступок Гурулева должен остаться на его совести, пишет 161.RU. — Армия была и остается вне политики, — подчеркнул Турчак. ОНК не нашла Суровикина в СИЗО Секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников заявил, что генерала армии Сергея Суровикина не содержат в московском СИЗО «Лефортова». Нет его и в других изоляторах. — Мне в последние дни очень часто звонят представители огромного количества российских и иностранных СМИ. Спрашивают: «Правда ли, что Суровикин в СИЗО?» Отвечаю: ни в «Лефортово», ни в других СИЗО его нет, — цитирует представителя московской ОНК агентству ТАСС.



Как отмечает представитель ОНК, если бы Суровикин действительно находился в одном из мест принудительного содержания, то скрыть этот факт было бы очень затруднительно. Ранее Мельников проверял СИЗО «Лефортово» после публикации британской газеты Financial Times, в которой говорилось, что там находится Суровикин. Однако тогда эта информация не подтвердилась, добавляет «Фонтанка». Накануне глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Суровикин находится на отдыхе и сейчас недоступен. Последнее эфирное появление Сергея Суровикина датируется ночью на 24 июня. Тогда Минобороны опубликовало видео, на котором генерал армии обращался на видео к мятежным участникам ЧВК «Вагнер», находившимся в Ростове-на-Дону. 29 июня, когда СМИ начали спрашивать о местоположении генерала, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявил, что узнавать об этом нужно в профильном ведомстве — Министерстве обороны.

Нескольких россиян задержали за пособничество ВСУ Сегодня утром ФСБ сообщила о задержании в Орловской области трансгендера, подозреваемого в госизмене. — Установлено, что активист ЛГБТ-движения, ранее изменивший половую принадлежность с женщины на мужчину, волонтер правозащитного медиапроекта «ОВД-Инфо», признанного в РФ иностранным агентом, администратор тематического антироссийского информационного ресурса осуществил безналичный денежный перевод на расчетный счет кредитно-финансовой организации Украины в целях оказания финансовой помощи ВСУ, — рассказали в Федеральной службе безопасности.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.

Позже управление ФСБ по Курской области сообщило о пресечении деятельности группировки, передававшей ВСУ сведения об объектах Минобороны. У задержанных изъяли спецсредства связи и инструкции от украинской стороны. Возбуждены дела по статьям «Государственная измена» и «Приготовление к диверсии». На Украине могут появиться военные инструкторы из Брюсселя

Брюссель рассматривает возможность отправить на Украину военных инструкторов, когда позволят обстоятельства. Об этом сообщила испанская газета El País со ссылкой на внутренний документ европейской дипломатической службы.



По версии издания, ЕС планирует приложить больше усилий для укрепления воздушной обороны Украины и совместного финансирования передовых систем вооружений государствами — членами сообщества, включая ракеты и истребители. В документе также предлагается продлить европейскую миссию по обучению военных ВСУ, которая сейчас базируется в Польше и Германии, и постепенно перебазировать ее на Украину, «когда позволят обстоятельства».

И другие новости Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Форума будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир», потребовал до 1 сентября 2023 года утвердить нацпроект по развитию беспилотных авиационных систем и учесть это направление как приоритетное в бюджете;



«Ростех» запретил своим сотрудникам, включая все организации госкорпорации, пользоваться iPhone в служебных целях. Подобные решения также вынесли в Минпромторге и Минцифры — приказы выйдут в ближайшие дни. Это связано с обнаружением слежки за российскими пользователями, сообщает РБК;



МОК не направит России и Белоруссии приглашения на Олимпиаду-2024 в Париже в установленный срок. Решение принято в связи с санкциями в отношении российского и белорусского спорта из-за конфликта на Украине. Остальным странам Олимпийский комитет разошлет приглашения 26 июля. Ранее исполком рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе, запретив выступление в командных видах спорта. Также МОК не допускает на Олимпиаду спортсменов, поддерживающих СВО.