Полиция просит посмотреть на предполагаемого педофила из Купчино. Возможно, вы его знаете

Двое младшеклассников стали жертвами чужой похоти во Фрунзенском районе Петербурга. Подозреваемый задержан, полиция полагает, что потерпевших от его пристрастий может быть больше.
Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 21 августа, следствие изучает общение с детьми 53-летнего местного жителя. Его задержали накануне, вскоре после того, как с Будапештской улицы, 33, пожаловались на извращенца, домогавшегося девочки восьми лет на детской площадке.
Полицейские установили, что в понедельник мужчина добивался не только её внимания. На той же улице во дворе между домами
Следственный комитет по обоим фактам возбудил дело о насильственных действиях сексуального характера. Подозреваемый задержан, его проверяют на причастность к аналогичным преступлениям в отношении детей.
«Если вы располагаете какой-либо информацией о фактах противоправной деятельности указанного мужчины, просьба сообщить по телефонам: +7 981 198-69-00 либо +7 963 303-11-11. Конфиденциальность информации гарантируется», — обращаются к жителям города полицейские.