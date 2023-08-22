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    Полиция просит посмотреть на предполагаемого педофила из Купчино. Возможно, вы его знаете

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    Двое младшеклассников стали жертвами чужой похоти во Фрунзенском районе Петербурга. Подозреваемый задержан, полиция полагает, что потерпевших от его пристрастий может быть больше.

    Фото: ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
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    Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 21 августа, следствие изучает общение с детьми 53-летнего местного жителя. Его задержали накануне, вскоре после того, как с Будапештской улицы, 33, пожаловались на извращенца, домогавшегося девочки восьми лет на детской площадке.

    Полицейские установили, что в понедельник мужчина добивался не только её внимания. На той же улице во дворе между домами № 33 и № 33/2 объектом его сексуального интереса стал восьмилетний мальчик.

    Следственный комитет по обоим фактам возбудил дело о насильственных действиях сексуального характера. Подозреваемый задержан, его проверяют на причастность к аналогичным преступлениям в отношении детей.

    «Если вы располагаете какой-либо информацией о фактах противоправной деятельности указанного мужчины, просьба сообщить по телефонам: +7 981 198-69-00 либо +7 963 303-11-11. Конфиденциальность информации гарантируется», — обращаются к жителям города полицейские.

    Фото: ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

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