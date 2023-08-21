Прокуратура отменила уголовное дело по строительству автобусной площадки на «Парнасе». Его возбуждали по указанию Бастрыкина

Прокуратура Выборгского района Петербурга отменила уголовное дело в отношении сотрудников «Организатора перевозок», которые заключили контракт по строительству автобусной площадки на Заречной улице. Против стройки выступают жители, после обращений которых глава СК Александр Бастрыкин и дал указание возбудить дело.

Постановление, по данным «Фонтанки», подписано 21 августа заместителем прокурора Выборгского района. В нем говорится, что еще в пятницу, 18-го числа, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ — халатность, материалы поступили прокурорам уже в начале новой недели.

В постановлении о возбуждении уголовного дела говорится, что неустановленные лица из числа сотрудников «Организатора перевозок» проявили эту самую халатность в тот момент, когда заключили контракт с ООО «Пантера» на благоустройство участка под отстойно-разворотную автобусную площадку на углу улиц Заречной и Михаила Дудина. Выражалась она в том, что не была проведена «полная и всесторонняя проверка соответствия проектной документации… нормативным требованиям относительно соблюдения санитарно-эпидемиологических и иных норм».

Прокуратура, изучив материалы доследственной проверки, пришла к выводу, что дело возбуждено незаконно. В частности, выяснилось, что в материалах имеется разрешительная документация, включая заключение КГА о согласовании проектной документации и ордер ГАТИ. Сам контракт тоже никто не оспаривал. Исходя из этого, прокуратура считает несостоятельными доводы следствия о неполноте оценки. Сведений о нанесенном ущербе или существенном нарушении прав в материалах дела тоже не обнаружилось, постановление о его возбуждении отменено.

Напомним, местные жители протестуют против строительства, считая, что строительств отстойно-разворотной площадки приведет к сокращению зеленых насаждений, автобусы будут парковаться в непосредственной близости от детской площадки со всеми вытекающими — в виде шума и выхлопных газов.

Чиновники настаивают, что все необходимые согласования получены, включая заключение Роспотребнадзора. В середине июля в администрации МО «Парголово» прошло совещание о возможности использования других участков под стройку, рассматривались 4 варианта, все были признаны несостоятельными по имущественным или техническим причинам. Запуск площадки планируется на 2024 год, она должна обслуживать 7 маршрутов.

