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    Бастрыкин поручил возбудить дело из-за строительства автобусной площадки у «Парнаса». Против нее возражали жители

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    Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по поводу строительства отстойно-разворотной площадки недалеко от станции метро «Парнас». До сих пор ни у каких контролирующих органов к этому проекту вопросов не возникало.

    Как сообщил СК 18 августа, поводом стали комментарии местных жителей о несогласии со строительством, которые они оставляли на странице приемной Бастрыкина во «ВКонтакте».

    «Выбранная для строительства территория расположена в нескольких метрах от детской площадки, а также единственного в населенном пункте сквера. Местные жители опасаются, что выхлопы от транспортных средств негативно повлияют на их здоровье, а шум автобусов будет нарушать их покой. Обращения в компетентные органы результатов не принесли», — говорится в сообщении Следкома.

    «Фонтанка» рассказывала о том, что жители домов у перекрестка улиц Заречной и Михаила Дудина выходили к стройплощадке, а в какой-то момент заблокировали выезд грузовика с нее.

    Комитет по транспорту отвечал, что отстойно-разворотная площадка необходима для обеспечения новых кварталов, проект согласован всеми ответственными органами, а Роспотребнадзор выдал санитарно-эпидемиологическое заключение о его соответствии государственным правилам и нормативам санитарно-защитной зоны.

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