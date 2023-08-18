Бастрыкин поручил возбудить дело из-за строительства автобусной площадки у «Парнаса». Против нее возражали жители

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по поводу строительства отстойно-разворотной площадки недалеко от станции метро «Парнас». До сих пор ни у каких контролирующих органов к этому проекту вопросов не возникало.



Как сообщил СК 18 августа, поводом стали комментарии местных жителей о несогласии со строительством, которые они оставляли на странице приемной Бастрыкина во «ВКонтакте».



«Выбранная для строительства территория расположена в нескольких метрах от детской площадки, а также единственного в населенном пункте сквера. Местные жители опасаются, что выхлопы от транспортных средств негативно повлияют на их здоровье, а шум автобусов будет нарушать их покой. Обращения в компетентные органы результатов не принесли», — говорится в сообщении Следкома.

