Недовольные местные жители вышли к строящейся автобусной площадке на Заречной. Смольный говорит — у него все по закону

Строительство автобусной отстойно-разворотной площадки на углу улиц Заречной и Михаила Дудина привело к конфликту с местными жителями. Несколько человек блокировали выезд грузовика 10 августа, на место приезжало телевидение.
Видео опубликовано в чате, посвященном скверу на Заречной. Судя по нему, число людей, которые вышли, чтобы выразить недовольство, не очень велико, однако дело чуть не доходит до драки из-за того, что несколько человек, стоя на тротуаре, не дают проехать грузовику. В самом чате более 400 участников. Там обсуждают, каким образом лучше остановить или хотя бы приостановить на время стройку: судебный иск, обращения президенту, в СК, в СМИ, жалобы от льготников, связанных с Великой Отечественной войной и т.д. Главная претензия — стройка идет на месте сквера, вплотную к домам и детским площадкам, где шум от автобусов и выхлопные газы будут нарушать комфортную среду.
В комитете по транспорту отметили, что участок для размещения автобусной площадки предоставлен ГКУ «Организатор перевозок» еще в 2020 году, с июня ведутся работы.
«Обустройство ОРП в Парголово предназначено для улучшения транспортного обслуживания жителей активно застраивающегося района у станции метро «Парнас». Будущая площадка сможет вместить порядка 30 экологичных автобусов на сжиженном природном газе и станет конечным пунктом для двух автобусных маршрутов: №№139 и 198, а также зоной для межрейсового отдыха водителей еще двух кольцевых маршрутов: №№ 214А и 214Б. А после строительства необходимой улично-дорожной сети будут продлены до станции метро «Парнас» маршруты №113 (Ст. метро «Пр. Просвещения» — 3-й Верхний пер.) и № 167 (Ул. Жени Егоровой — СНТ «Климовец»). Кроме того, благодаря новой ОРП будет возможен запуск новых маршрутов для улучшения транспортной доступности жителей ЖК «Северная долина» — объясняют свои резоны в комтрансе, настаивая, что это единственная подходящая для отстойно-разворотной площадки территория, а проект получил положительные заключения в том числе — от Роспотребнадзора.