Недовольные местные жители вышли к строящейся автобусной площадке на Заречной. Смольный говорит — у него все по закону

Строительство автобусной отстойно-разворотной площадки на углу улиц Заречной и Михаила Дудина привело к конфликту с местными жителями. Несколько человек блокировали выезд грузовика 10 августа, на место приезжало телевидение.



Видео опубликовано в чате, посвященном скверу на Заречной. Судя по нему, число людей, которые вышли, чтобы выразить недовольство, не очень велико, однако дело чуть не доходит до драки из-за того, что несколько человек, стоя на тротуаре, не дают проехать грузовику. В самом чате более 400 участников. Там обсуждают, каким образом лучше остановить или хотя бы приостановить на время стройку: судебный иск, обращения президенту, в СК, в СМИ, жалобы от льготников, связанных с Великой Отечественной войной и т.д. Главная претензия — стройка идет на месте сквера, вплотную к домам и детским площадкам, где шум от автобусов и выхлопные газы будут нарушать комфортную среду.