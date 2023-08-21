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    США рекомендуют американским гражданам покинуть Белоруссию

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    Посольство США в Минске призвало своих граждан покинуть Белоруссию, передает 21 августа Интерфакс. Рекомендация дана в связи с закрытием пограничных пунктов пропуска на границе с Евросоюзом.

    «Граждане США в Беларуси должны немедленно покинуть страну. Рассмотрите возможность выезда через оставшиеся пограничные переходы с Литвой и Латвией или самолетом. <…> Не выезжайте в Россию или на Украину», — цитирует агентство сообщение посольства.

    В американской дипмиссии сослались на закрытие Литвой двух КПП на границе с Белоруссией и отметили, что «возможно дальнейшее закрытие пограничных переходов с Беларусью» в Латвии, Литве и Польше.

    Напомним, 16 августа было заявлено, что страны Балтии и Польша обсудят полное закрытие границ с Белоруссией. Это должно произойти на встрече в Варшаве 28 августа.

    15 августа пограничная служба Латвии объявила о срочной мобилизации пограничников на границе с Белоруссией. Уточнялось, что решение связано «с растущей угрозой». Якобы за сутки было зафиксировано 96 попыток незаконного пересечения.

    А 8 августа Польша дополнительно перебросила еще тысячу военных на белорусскую границу. Ранее в Варшаве заявили, что воздушные границы Польши якобы нарушили два белорусских вертолета. Минск это отрицал.

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