США рекомендуют американским гражданам покинуть Белоруссию

Посольство США в Минске призвало своих граждан покинуть Белоруссию, передает 21 августа Интерфакс. Рекомендация дана в связи с закрытием пограничных пунктов пропуска на границе с Евросоюзом.
«Граждане США в Беларуси должны немедленно покинуть страну. Рассмотрите возможность выезда через оставшиеся пограничные переходы с Литвой и Латвией или самолетом. <…> Не выезжайте в Россию или на Украину», — цитирует агентство сообщение посольства.
В американской дипмиссии сослались на закрытие Литвой двух КПП на границе с Белоруссией и отметили, что «возможно дальнейшее закрытие пограничных переходов с Беларусью» в Латвии, Литве и Польше.
Напомним, 16 августа было заявлено, что страны Балтии и Польша обсудят полное закрытие границ с Белоруссией. Это должно произойти на встрече в Варшаве 28 августа.
15 августа пограничная служба Латвии объявила о срочной мобилизации пограничников на границе с Белоруссией. Уточнялось, что решение связано «с растущей угрозой». Якобы за сутки было зафиксировано 96 попыток незаконного пересечения.
А 8 августа Польша дополнительно перебросила еще тысячу военных на белорусскую границу. Ранее в Варшаве заявили, что воздушные границы Польши якобы нарушили два белорусских вертолета. Минск это отрицал.