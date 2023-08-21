США рекомендуют американским гражданам покинуть Белоруссию

Посольство США в Минске призвало своих граждан покинуть Белоруссию, передает 21 августа Интерфакс. Рекомендация дана в связи с закрытием пограничных пунктов пропуска на границе с Евросоюзом.



«Граждане США в Беларуси должны немедленно покинуть страну. Рассмотрите возможность выезда через оставшиеся пограничные переходы с Литвой и Латвией или самолетом. <…> Не выезжайте в Россию или на Украину», — цитирует агентство сообщение посольства.



В американской дипмиссии сослались на закрытие Литвой двух КПП на границе с Белоруссией и отметили, что «возможно дальнейшее закрытие пограничных переходов с Беларусью» в Латвии, Литве и Польше.

