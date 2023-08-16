Польша и страны Балтии обсудят полное закрытие границ с Белоруссией

Страны Балтии и Польша обсудят полное закрытие границ с Белоруссией, передает 16 августа РБК. Это произойдет на встрече в Варшаве 28 августа, заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.



Правительство Литвы уже приняло решение временно закрыть с 18 августа два пункта пропуска на литовско-белорусской границе — со стороны Минска это Лоша и Видзы.



Напомним, 15 августа государственная пограничная служба (ГПС) Латвии объявила о срочной мобилизации пограничников на границе с Белоруссией. Уточнялось, что решение связано «с растущей угрозой на латвийско-белорусской границе». Якобы за сутки было зафиксировано 96 попыток незаконного пересечения границы Латвии со стороны Белоруссии и «белорусские силовики стали активно помогать незаконным мигрантам».