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    Польша и страны Балтии обсудят полное закрытие границ с Белоруссией

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    Страны Балтии и Польша обсудят полное закрытие границ с Белоруссией, передает 16 августа РБК. Это произойдет на встрече в Варшаве 28 августа, заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

    Правительство Литвы уже приняло решение временно закрыть с 18 августа два пункта пропуска на литовско-белорусской границе — со стороны Минска это Лоша и Видзы.

    Напомним, 15 августа государственная пограничная служба (ГПС) Латвии объявила о срочной мобилизации пограничников на границе с Белоруссией. Уточнялось, что решение связано «с растущей угрозой на латвийско-белорусской границе». Якобы за сутки было зафиксировано 96 попыток незаконного пересечения границы Латвии со стороны Белоруссии и «белорусские силовики стали активно помогать незаконным мигрантам».

    А 8 августа Польша дополнительно перебросила еще тысячу военных на белорусскую границу. Ранее в Варшаве заявили, что воздушные границы Польши нарушили два белорусских вертолета. Но в Минобороны Белоруссии опровергли обвинения поляков с помощью данных объективного контроля.

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    ПольшаЛитваБелоруссияЗакрытие границ
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