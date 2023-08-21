В Думу внесли проект о пособии матери, начавшей работать в декрете

В Государственную думу внесен законопроект, который предусматривает сохранение права на ежемесячное пособие по уходу за ребенком даже в случае выхода матери из декретного отпуска до достижения им возраста полутора лет. Автором законопроекта выступила председатель думского комитета по делам семьи, женщин и детей Нина Останина.
Согласно действующему законодательству, если размер среднедушевого дохода семьи превышает прожиточный минимум на душу населения, матери могут отказать в выплате пособия.
Останина предлагает, чтобы выплата пособия осуществлялась непрерывно в течение назначенного срока, независимо от любых изменений в финансовом положении семьи. Этот период составляет один год, после чего при соблюдении законодательных требований выплата будет продолжена еще на полгода.
К тому же в рамках действующего закона пособие сохраняется при условии, что родитель, который находится в декретном отпуске, работает неполный рабочий день или на дому — это удерживает матерей от выхода на работу, считает депутат.
Законопроект уточняет, что мать или отец сможет выйти на работу раньше, при этом пособие по уходу за ребенком до
Проект закона о сохранении пособий на детей в случае выхода из декрета разработан по поручению президента РФ Владимира Путина по итогам