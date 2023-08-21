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    В Думу внесли проект о пособии матери, начавшей работать в декрете

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    В Государственную думу внесен законопроект, который предусматривает сохранение права на ежемесячное пособие по уходу за ребенком даже в случае выхода матери из декретного отпуска до достижения им возраста полутора лет. Автором законопроекта выступила председатель думского комитета по делам семьи, женщин и детей Нина Останина.

    Согласно действующему законодательству, если размер среднедушевого дохода семьи превышает прожиточный минимум на душу населения, матери могут отказать в выплате пособия.

    Останина предлагает, чтобы выплата пособия осуществлялась непрерывно в течение назначенного срока, независимо от любых изменений в финансовом положении семьи. Этот период составляет один год, после чего при соблюдении законодательных требований выплата будет продолжена еще на полгода.

    К тому же в рамках действующего закона пособие сохраняется при условии, что родитель, который находится в декретном отпуске, работает неполный рабочий день или на дому — это удерживает матерей от выхода на работу, считает депутат.

    Законопроект уточняет, что мать или отец сможет выйти на работу раньше, при этом пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет останется в силе. Депутат Останина полагает, что инициатива положительно скажется на конкретных семьях и на экономике России в целом.

    Проект закона о сохранении пособий на детей в случае выхода из декрета разработан по поручению президента РФ Владимира Путина по итогам ПМЭФ-2023. Среди последних поручений также — распространение пособия по уходу за ребенком-инвалидом на частично занятых опекунов.

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    Пособие за ребенкаДекретные
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