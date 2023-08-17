Владимир Путин дал поручения по выплатам детских пособий

Президент РФ Владимир Путин 17 августа поручил правительству и Госдуме внести ряд изменений, касающиеся выплат. Одно из поручений — сохранить за семьями детское пособие даже в том случае, если родители вышли на работу. Поручения по итогам Петербургского международного экономического форума представлены на сайте Кремля.
Так, президент поручил правительству обеспечить выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка на протяжении всего периода, на который назначено указанное пособие — даже в случае увеличения доходов трудоспособных членов семьи, в том числе за счет выхода на работу.
Владимир Путин также поручил внести изменения в нормативные акты, чтобы сохранить за родителями, опекунами и попечителями право на ежемесячную выплату, если они воспитывают ребенка с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 18 лет или инвалида I группы с детства. Причем такое право должно сохраняться даже в случае частичной занятости законных представителей.
Путин поручил правительству и Государственной Думе внести изменения в законодательство, чтобы сохранить право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком в случае выхода матери или других лиц, которые фактически заботятся о ребенке, из отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет.
В июне Минтруд уже подготовил поправки, касающиеся пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет. На данный момент пособие выплачивается только в том случае, если родитель не работает вовсе или работает неполный день. Поправками же предлагается сохранить выплаты, если мама досрочно выходит на работу (даже на другую). При этом гарантия сохранения рабочего места у прежнего работодателя остается неизменной.
Все поручения необходимо выполнить до 1 октября 2023 года, говорится на сайте Кремля.