Владимир Путин дал поручения по выплатам детских пособий

Президент РФ Владимир Путин 17 августа поручил правительству и Госдуме внести ряд изменений, касающиеся выплат. Одно из поручений — сохранить за семьями детское пособие даже в том случае, если родители вышли на работу. Поручения по итогам Петербургского международного экономического форума представлены на сайте Кремля.

Так, президент поручил правительству обеспечить выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка на протяжении всего периода, на который назначено указанное пособие — даже в случае увеличения доходов трудоспособных членов семьи, в том числе за счет выхода на работу.



Владимир Путин также поручил внести изменения в нормативные акты, чтобы сохранить за родителями, опекунами и попечителями право на ежемесячную выплату, если они воспитывают ребенка с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 18 лет или инвалида I группы с детства. Причем такое право должно сохраняться даже в случае частичной занятости законных представителей.

Путин поручил правительству и Государственной Думе внести изменения в законодательство, чтобы сохранить право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком в случае выхода матери или других лиц, которые фактически заботятся о ребенке, из отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет.

