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    Птицы сдали экзамены и улетели на волю в Сестрорецком болоте

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    Одиннадцать птиц обрели свободу в заказнике «Сестрорецкое болото». Это восемь особей пустельги обыкновенной, ушастая сова, чёрный коршун и большой пёстрый дятел. Их выпустили биолог Павел Глазков и сотрудники комитета по природопользованию Санкт-Петербурга.

    Раненых птиц подобрали неравнодушные петербуржцы. Они прошли курс реабилитации в госпитале для птиц «Зеленый попугай». Несколько месяцев их содержали в специальных просторных вольерах, чтобы была возможность летать. Способность к продолжительному полету — главный критерий выпуска пернатых в естественную среду обитания. Другой важный критерий — умение самостоятельно добывать пищу, поскольку при длительной реабилитации этот навык иногда утрачивается. Перед выпуском птицы сдают экзамены на навыки уверенного полета и способность охотиться.

    «Оказавшись на свободе, большинство птиц стремительно скрылись в ближайшем лесу. Лишь самочка пустельги, которую доверили выпустить мне, словно благодаря за спасение, сделала вокруг нас несколько кругов, и только после этого улетела в глубь леса», — рассказывает Павел Глазков в своём канале «Каждой твари по паре».

    Ушастая сова и пустельга обыкновенная занесены в Красную книгу Санкт-Петербурга. Они не просто живут в городе, а и выводят здесь потомство.

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