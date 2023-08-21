Сибирскую язву нашли в Воронежской области. В районе введен режим ЧС

Очаг сибирской язвы выявлен на территории Панинского муниципального района Воронежской области. 20 августа областной губернатор ввел на территории района режим чрезвычайной ситуации, который будет действовать как минимум до 16 ноября 2023 года. Среди прочих ограничений — изоляция и запрет на въезд. Об этом сообщает районная администрация в своих соцсетях.
«В настоящее время областными структурами совместно с администрацией проведены мероприятия по локализации и дезинфекции очага инфекционного заболевания, установлены границы очага... Осуществлен подворный обход населенного пункта в границах очага», — отмечается в сообщении.
Утром 21 августа в районе начнут работать два передвижных санитарно-ветеринарных пункта.
Режим ЧС предусматривает ряд ограничений, в частности:
- запрещено посещение территории посторонними лицами;
- запрещен въезд и выезд транспортных средств (за исключением тех, которые задействованы в ликвидации эпизоотического очага и в обеспечении жизнедеятельности местных жителей);
- запрещены заготовка и вывоз кормов;
- запрещены перемещение восприимчивых к инфекции животных и их убой для получения мяса;
- запрещена охота на диких животных, восприимчивых к инфекции.
В конце июня — начале июля в Туве сибирской язвой заболели несколько человек, которые съели лошадь, имевшую симптомы заболевания. 18 июля стало известно, что четыре госпитализированных пациента отказались лечиться и сбежали из больницы. Их нашли в их домах.
Сибирская язва — особо опасная инфекционная болезнь сельскохозяйственных и диких животных всех видов, а также человека, вызывается бактерией Bacillus anthracis. У некоторых животных протекает молниеносно, у человека часто образуются карбункулы.