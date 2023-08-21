Сибирскую язву нашли в Воронежской области. В районе введен режим ЧС

Очаг сибирской язвы выявлен на территории Панинского муниципального района Воронежской области. 20 августа областной губернатор ввел на территории района режим чрезвычайной ситуации, который будет действовать как минимум до 16 ноября 2023 года. Среди прочих ограничений — изоляция и запрет на въезд. Об этом сообщает районная администрация в своих соцсетях.



«В настоящее время областными структурами совместно с администрацией проведены мероприятия по локализации и дезинфекции очага инфекционного заболевания, установлены границы очага... Осуществлен подворный обход населенного пункта в границах очага», — отмечается в сообщении.

