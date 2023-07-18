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    Четыре пациента с сибирской язвой сбежали из больницы в Тыве

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    Четыре пациента, госпитализированных в Тыве из-за сибирской язвы, отказались лечиться и самовольно ушли из больницы. Они вернулись по домам в свои сёла, и там их взяли на амбулаторное наблюдение местные медики. Об этом 18 июля сообщает республиканский Минздрав в телеграм-канале.

    «После осмотра установлена эпителизация кожных покровов. У пациентов взяты контрольные анализы, все чувствуют себя удовлетворительно», — отмечается в сообщении.

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    Медики разъяснили пациентам, что им нельзя выходить из дома, и в очередной раз рассказали, насколько опасна эта инфекция. Сибирская язва передается человеку через повреждения на коже при уходе за больными, при контакте с мясом заражённого животного. От человека к человеку распространяется редко.

    «За пациентами ведется амбулаторное наблюдение, в том числе в рамках противоэпидемических мероприятий на территории очага», — подчёркивает Минздрав.

    Первого заболевшего в Тыве выявили 30 июня. 24-летний мужчина был в гостях на чабанской стоянке и вместе с тремя товарищами сварил и съел лошадь. Её забили после внезапных судорог и отеков. К 5 июля инфекция подтвердилась у четверых человек. На пастбище, на чабанской стоянке и в местах пребывания заболевших проведена дезинфекция.

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    Комментарии 14

    Гость18 Июл 2023 в 12:33
    Лошадь доедать поехали?
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