Четыре пациента с сибирской язвой сбежали из больницы в Тыве

Четыре пациента, госпитализированных в Тыве из-за сибирской язвы, отказались лечиться и самовольно ушли из больницы. Они вернулись по домам в свои сёла, и там их взяли на амбулаторное наблюдение местные медики. Об этом 18 июля сообщает республиканский Минздрав в телеграм-канале.
«После осмотра установлена эпителизация кожных покровов. У пациентов взяты контрольные анализы, все чувствуют себя удовлетворительно», — отмечается в сообщении.
Медики разъяснили пациентам, что им нельзя выходить из дома, и в очередной раз рассказали, насколько опасна эта инфекция. Сибирская язва передается человеку через повреждения на коже при уходе за больными, при контакте с мясом заражённого животного. От человека к человеку распространяется редко.
«За пациентами ведется амбулаторное наблюдение, в том числе в рамках противоэпидемических мероприятий на территории очага», — подчёркивает Минздрав.
Первого заболевшего в Тыве выявили 30 июня. 24-летний мужчина был в гостях на чабанской стоянке и вместе с тремя товарищами сварил и съел лошадь. Её забили после внезапных судорог и отеков. К 5 июля инфекция подтвердилась у четверых человек. На пастбище, на чабанской стоянке и в местах пребывания заболевших проведена дезинфекция.