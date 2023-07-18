Четыре пациента с сибирской язвой сбежали из больницы в Тыве

Четыре пациента, госпитализированных в Тыве из-за сибирской язвы, отказались лечиться и самовольно ушли из больницы. Они вернулись по домам в свои сёла, и там их взяли на амбулаторное наблюдение местные медики. Об этом 18 июля сообщает республиканский Минздрав в телеграм-канале.



«После осмотра установлена эпителизация кожных покровов. У пациентов взяты контрольные анализы, все чувствуют себя удовлетворительно», — отмечается в сообщении.

