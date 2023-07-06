Новый случай сибирской язвы выявлен в Туве. Дезинфицируют даже пастбища

Пятый случай заражения сибирской язвы подтверждён в Туве, сообщает 6 июля управление Роспотребнадзора по Республике Тыва. Все пациенты находятся в стабильном состоянии.
«В ходе наблюдения за контактными лицами в Республике Тыва зарегистрирован ещё один случай заболевания сибирской язвой. Общее число подтвержденных случаев заболевания достигло пяти», — говорится в сообщении.
Противоэпидемический отряд Роспотребнадзора продолжает работу в очаге инфекции. На пастбище, на чабанской стоянке и в местах пребывания заболевших проводится дезинфекция, уже обработано более 39 тысяч квадратных метров. В очаге вакцинированы более 150 человек. Все контактные лица получают экстренную профилактику антибактериальными препаратами. К работе привлечены Иркутский и Ставропольский противочумные институты Роспотребнадзора.
Напомним, первого заболевшего выявили 30 июня. 24-летний мужчина был в гостях на чабанской стоянке, где еще с тремя людьми сварил и съел лошадь. Её забили после внезапных судорог и отеков. К 5 июля инфекция подтвердилась у четверых человек.