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    Петербургская Аврора отпраздновала день рождения. Подавали кашу из тараканов

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    2 комментария

    Броненосихе Авроре из Ленинградского зоопарка устроили пир в честь одиннадцатого дня рождения. Угощение было на славу, но именинница сначала захотела прогуляться.

    Видео с Авророй 18 августа публикует пресс-служба зоопарка. Вместо торта имениннице приготовили «кашу» из риса, свеклы, сельдерея, цветной капусты, творога и тараканов. Перед едой Аврора решила исследовать газон, но потом все-таки вернулась и попробовала лакомство.

    Ленинградский зоопарк

    Неплохо обедают и другие обитатели зоопарка: «Фонтанка» показывала, как угощают розовых и кудрявых пеликанов.

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    Комментарии 2

    Гость18 Авг 2023 в 18:30
    Интересная животинка.
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