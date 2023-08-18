Петербургская Аврора отпраздновала день рождения. Подавали кашу из тараканов

Броненосихе Авроре из Ленинградского зоопарка устроили пир в честь одиннадцатого дня рождения. Угощение было на славу, но именинница сначала захотела прогуляться.
Видео с Авророй 18 августа публикует пресс-служба зоопарка. Вместо торта имениннице приготовили «кашу» из риса, свеклы, сельдерея, цветной капусты, творога и тараканов. Перед едой Аврора решила исследовать газон, но потом все-таки вернулась и попробовала лакомство.
Ленинградский зоопарк
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