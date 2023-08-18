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    Прохлада пришла в Петербург из Скандинавии

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    2 комментария
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    Сегодня тот случай, когда антициклон обеспечивает прохладу. В выходные будет тепло — ожидается идеальная погода для прогулок.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 18 августа в городе переменная облачность, без осадков. Ветер умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 14–16 градусов, днем составит 21–23.

    «Сегодня на погоду в Северной столице окажет влияние гребень наполненного относительно холодными воздушными массами скандинавского антициклона. Надвигаясь с севера, он не позволит облакам достичь дождевой фазы и ограничит дневной прогрев. <...> Атмосферное давление будет меняться мало и составит 771 мм рт. ст., что выше нормы», — сообщает центр «ФОБОС».

    В субботу, по данным СЗ УГМС, будет также без осадков, 21–23 градуса. Кратковременный дождь возможен в ночь на воскресенье. Днём 20 августа воздух прогреется до 23–25 градусов.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 2

    Гость18 Авг 2023 в 08:16
    Приемлемо
    +2−0
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