Прохлада пришла в Петербург из Скандинавии

Сегодня тот случай, когда антициклон обеспечивает прохладу. В выходные будет тепло — ожидается идеальная погода для прогулок.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 18 августа в городе переменная облачность, без осадков. Ветер умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 14–16 градусов, днем составит 21–23.
«Сегодня на погоду в Северной столице окажет влияние гребень наполненного относительно холодными воздушными массами скандинавского антициклона. Надвигаясь с севера, он не позволит облакам достичь дождевой фазы и ограничит дневной прогрев. <...> Атмосферное давление будет меняться мало и составит 771 мм рт. ст., что выше нормы», — сообщает центр «ФОБОС».
В субботу, по данным СЗ УГМС, будет также без осадков, 21–23 градуса. Кратковременный дождь возможен в ночь на воскресенье. Днём 20 августа воздух прогреется до 23–25 градусов.