Прохлада пришла в Петербург из Скандинавии

Сегодня тот случай, когда антициклон обеспечивает прохладу. В выходные будет тепло — ожидается идеальная погода для прогулок.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 18 августа в городе переменная облачность, без осадков. Ветер умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 14–16 градусов, днем составит 21–23.

