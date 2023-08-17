«Газпроммедиа» отказалась от прав на товарный знак «Эхо Москвы», который хотят Симоньян с Киселевым

Руководство «Газпроммедиа» проголосовало против продления прав на товарные знаки «Радио Эхо Москвы» и «Эхо Москвы». Ранее заявку на регистрацию бренда подало МИА «Россия сегодня».
О решении 17 августа пишет бывший главред радиостанции, признанный иноагентом Алексей Венедиктов*. По его словам, бренд стоит миллион долларов. Венедиктов сделал вывод, что имеет место сговор, а не ошибка. Ранее экс-главред сообщал, что оценка стоимости бренда была произведена еще в 2015 году.
В начале августа стало известно, что зарегистрировать бренд «Эхо Москвы» пытается МИА «Россия сегодня», которым управляют Дмитрий Киселев и главред RT Маргарита Симоньян.
*Признан в РФ иноагентом