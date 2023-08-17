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    «Газпроммедиа» отказалась от прав на товарный знак «Эхо Москвы», который хотят Симоньян с Киселевым

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    Руководство «Газпроммедиа» проголосовало против продления прав на товарные знаки «Радио Эхо Москвы» и «Эхо Москвы». Ранее заявку на регистрацию бренда подало МИА «Россия сегодня».

    Настоящий материал (информация) произведен иностранным агентом ВЕНЕДИКТОВЫМ АЛЕКСЕЕМ АЛЕКСЕЕВИЧЕМ либо касается деятельности иностранного агента ВЕНЕДИКТОВА АЛЕКСЕЯ АЛЕКСЕЕВИЧА.

    О решении 17 августа пишет бывший главред радиостанции, признанный иноагентом Алексей Венедиктов*. По его словам, бренд стоит миллион долларов. Венедиктов сделал вывод, что имеет место сговор, а не ошибка. Ранее экс-главред сообщал, что оценка стоимости бренда была произведена еще в 2015 году.

    В начале августа стало известно, что зарегистрировать бренд «Эхо Москвы» пытается МИА «Россия сегодня», которым управляют Дмитрий Киселев и главред RT Маргарита Симоньян.

    *Признан в РФ иноагентом

    По требованию Генеральной прокуратуры в марте 2022 года Роскомнадзор заблокировал сайт радиостанции «Эхо Москвы», постепенно ее полностью отключили от эфира.

    Руководство СМИ не согласилось с таким решением и подало иск в суд, требуя его отмены. Венедиктов тогда заявил, что в представлении Генпрокуратуры говорилось о необходимости устранить нарушения «вплоть до прекращения радиовещания», но само прекращение не было обязательным.

    В результате заседания совета директоров ЗАО «Эхо Москвы» было принято решение о ликвидации радиостанции, ее сайта и всех аккаунтов в социальных сетях большинством голосов.

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