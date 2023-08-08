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    Агентство Симоньян и Киселева подало патент на регистрацию бренда «Эхо Москвы»

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    Международное информационное агентство «Россия сегодня», которое возглавляют ведущий Дмитрий Киселев и главред RT Маргарита Симоньян, 2 августа подало заявку на регистрацию бренда «Эхо Москвы» — логотип и название скопированы у закрытой в марте 2022 года радиостанции. Об этом 8 августа пишет ТАСС со ссылкой на данные Роспатента.

    Настоящий материал (информация) произведен иностранным агентом ВЕНЕДИКТОВЫМ АЛЕКСЕЕМ АЛЕКСЕЕВИЧЕМ либо касается деятельности иностранного агента ВЕНЕДИКТОВА АЛЕКСЕЯ АЛЕКСЕЕВИЧА.

    В своем telegram-канале главный редактор закрытого ныне радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов* (признан иноагентом) сравнил эту ситуацию с переписыванием истории: «Это как переписывание учебника истории, «укрепляют прошлое». В той же логике. И это пройдет».

    По требованию Генеральной прокуратуры в марте 2022 года Роскомнадзор заблокировал сайт радиостанции «Эхо Москвы», постепенно ее полностью отключили от эфира.

    Руководство СМИ не согласилось с таким решением и подало иск в суд, требуя его отмены. Венедиктов тогда заявил, что в представлении Генпрокуратуры говорилось о необходимости устранить нарушения «вплоть до прекращения радиовещания», но само прекращение не было обязательным.

    В результате заседания совета директоров ЗАО «Эхо Москвы» было принято решение о ликвидации радиостанции, ее сайта и всех аккаунтов в социальных сетях большинством голосов.

    *признан иностранным агентом на территории РФ

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