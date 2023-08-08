Агентство Симоньян и Киселева подало патент на регистрацию бренда «Эхо Москвы»

Международное информационное агентство «Россия сегодня», которое возглавляют ведущий Дмитрий Киселев и главред RT Маргарита Симоньян, 2 августа подало заявку на регистрацию бренда «Эхо Москвы» — логотип и название скопированы у закрытой в марте 2022 года радиостанции. Об этом 8 августа пишет ТАСС со ссылкой на данные Роспатента.
В своем telegram-канале главный редактор закрытого ныне радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов* (признан иноагентом) сравнил эту ситуацию с переписыванием истории: «Это как переписывание учебника истории, «укрепляют прошлое». В той же логике. И это пройдет».
По требованию Генеральной прокуратуры в марте 2022 года Роскомнадзор заблокировал сайт радиостанции «Эхо Москвы», постепенно ее полностью отключили от эфира.
Руководство СМИ не согласилось с таким решением и подало иск в суд, требуя его отмены. Венедиктов тогда заявил, что в представлении Генпрокуратуры говорилось о необходимости устранить нарушения «вплоть до прекращения радиовещания», но само прекращение не было обязательным.
В результате заседания совета директоров ЗАО «Эхо Москвы» было принято решение о ликвидации радиостанции, ее сайта и всех аккаунтов в социальных сетях большинством голосов.
*признан иностранным агентом на территории РФ