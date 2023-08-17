Ресурсы сердца исчерпаны. 16-летней Оле нужно дорогое лекарство, чтобы дожить до трансплантации

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У Оли сложный врождённый порок сердца. Она перенесла несколько операций, но сейчас её состояние резко ухудшилось. Врачи приняли решение о трансплантации лёгких и сердца. Только чтобы дожить до неё, девочке необходимо дорогое лекарство.



Баранова Оля, 16 лет.

Врождённый порок сердца, лёгочная гипертензия, тяжёлое состояние.

Требуется курс лекарственной терапии перед трансплантацией лёгких и сердца. Стоимость 228 000 руб.

Оля родилась с редким пороком сердца — единственным желудочком, аномалией развития сосудов сердца и лёгких. Позади несколько операций по корректировке порока, множество больниц и реанимаций. Все 16 лет состояние девочки удавалось корректировать хирургически и медикаментозно.



Но сейчас заболевание начало резко прогрессировать. Девочка практически не может самостоятельно дышать, регулярно используя кислород. Любые физические действия, такие как чистка зубов или совсем лёгкие прогулки, приводят к тому, что Оля начинает синеть и задыхаться. Следствием врождённого порока стало постоянно увеличивающееся давление в лёгочной артерии. У обычного человека оно составляет 25 мм рт. ст. У Оли оно 155. При таком давлении кровь поступает большим потоком в сердце, и оно начинает, в буквальном смысле слова, раздуваться, не успевая её перекачивать. Следствием этого является сердечная и лёгочная недостаточность.



В конце июля Оля вновь оказалась в больнице — в НИКИ педиатрии им. Ю. Е. Вельтищева. Проведя обследование, врачи пришли к выводу, что ресурсы сердца исчерпаны, нужна пересадка. Был проведён телемост со специалистами НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. В.И. Шумакова, которые согласились срочно поставить девочку в лист ожидания и провести операцию.



Оля устала от бесконечных больниц и всё время плачет — хочет домой к маме и сестре. Но в то же время понимает, что сейчас решается её будущее. Она много беседует с врачами, штатным психологом и готова решиться на операцию.



Но сложность в том, что донорских органов ещё нужно дождаться. На поиск подходящих сердца и лёгких требуется время. У Оли его нет. Поэтому врачи назначили девочке курс лекарственной терапии препаратом «Селексипаг». Он эффективно понижает давление в лёгочной артерии, снижая нагрузку на сердце. Это даст ей шанс дождаться спасительной операции.



И здесь возникает ещё одна сложность — препарат не выдают за госсчёт, его нужно покупать самостоятельно. Но у маленькой семьи, в которой нет папы, ресурсы давно исчерпаны. Поэтому они обратились в петербургский благотворительный фонд «Наташа», единственный фонд в России, который оказывает помощь взрослым и детям с такими патологиями. Команда благотворительной организации уже давно поддерживает Олю, не осталась в стороне и сейчас — открыт сбор средств.

