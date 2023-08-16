Следственный комитет и ФСБ зашли на Выборгскую таможню

Выборгская таможня заинтересовала сотрудников правоохранительных органов. Визит в пункт пропуска на границе с Финляндией нанесли накануне, стало известно «Фонтанке» 16 августа.



К таможенникам Брусничного сотрудники транспортного Следственного комитета нагрянули накануне в компании оперативников регионального УФСБ. С каким уголовным делом связаны мероприятия, в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления уточнить не смогли, но заверили, что 16 августа никаких мероприятий там не проходит.

«В пункте пропуска МАПП «Брусничное» Выборгской таможни проводились следственные действия при участии территориальных подразделений УФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В настоящее время пункт пропуска Брусничное работает в штатном режиме», — сообщили «Фонтанке» в СЗТУ.