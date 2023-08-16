Миллион не помог возможному лидеру международной преступной группы получить свободу в Петербурге

Защите гражданина Турции и подданного королевства Нидерландов не удалось оспорить его несвободу в Петербурге. В городе на Неве она заметно мягче, чем хотели бы инициировавшие розыск власти Германии.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, 16 августа Горсуд согласился с решением о домашнем аресте Рамазана Кескина. Его адвокаты просили отпустить под залог в 1 миллион рублей, но обжаловать меру пресечения им не удалось.

«Фонтанка» писала, что 44-летнего Кескина, которого власти Германии искали с января прошлого года, в конце мая задержали на Московском вокзале. В нём видят лидера преступного сообщества, которое занимается легализацией денег, добытых преступным путём.