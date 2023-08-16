Миллион не помог возможному лидеру международной преступной группы получить свободу в Петербурге

Защите гражданина Турции и подданного королевства Нидерландов не удалось оспорить его несвободу в Петербурге. В городе на Неве она заметно мягче, чем хотели бы инициировавшие розыск власти Германии.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, 16 августа Горсуд согласился с решением о домашнем аресте Рамазана Кескина. Его адвокаты просили отпустить под залог в 1 миллион рублей, но обжаловать меру пресечения им не удалось.
«Фонтанка» писала, что 44-летнего Кескина, которого власти Германии искали с января прошлого года, в конце мая задержали на Московском вокзале. В нём видят лидера преступного сообщества, которое занимается легализацией денег, добытых преступным путём.
Судом Германии издан ордер на европейский арест. Инициаторы розыска рассчитывали, что ждать экстрадиции интересующий их иностранец будет под стражей.
В розыскной ориентировке, как рассказали в пресс-службе судов, сказано, что Кескин возглавляет международную группировку, занимающуюся трансграничными переводами денег, которые картели получают от продажи наркотиков. В числе «клиентов», например, Черногорский клан «КАВАЧ». Комиссия от 4 до 6.5%.
Работали в основном на территории Нидерландов, деньги переправляли через ФРГ в Турцию, Россию, Колумбию и другие страны.
«В соответствии с представленной информацией преступниками в период с 2017 по 2020 годами обналичивались более 12.28 миллионов евро транзитом через Федеративную Республику Германия были перевезены курьерами на территорию Республики Турция с использованием авиасообщений», - говорится в представленных материалах.
Кескина оставили под домашний арест до 24 ноября.