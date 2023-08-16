Тело мужчины найдено в фонтане «Каменный цветок» в центре Екатеринбурга

Утром 16 августа в фонтане «Каменный цветок» на площади Труда в Екатеринбурге нашли тело молодого мужчины, пишет городской портал E1.RU. По данным источника агентства, у него мог оторваться тромб.



Читательница Е1 сообщила, что молодой человек утонул в фонтане — об этом ей рассказали очевидцы, которые вызвали скорую. Умершему было около 25 лет.

