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    Тело мужчины найдено в фонтане «Каменный цветок» в центре Екатеринбурга

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    Фото: Артем Устюжанин / E1.RU
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    Утром 16 августа в фонтане «Каменный цветок» на площади Труда в Екатеринбурге нашли тело молодого мужчины, пишет городской портал E1.RU. По данным источника агентства, у него мог оторваться тромб.

    Читательница Е1 сообщила, что молодой человек утонул в фонтане — об этом ей рассказали очевидцы, которые вызвали скорую. Умершему было около 25 лет.

    В Следственном комитете подтвердили информацию о гибели мужчины. На данный момент тело отправлено на судмедэкспертизу. Предварительно телесных повреждений нет, уточнили в Следкоме.

    В полиции также говорят, что смерть молодого человека вероятнее всего не связана с криминалом.

    Возле фонтана молодому человеку резко стало плохо, утверждает источник Е1, после чего мужчина упал в воду. Точную причину смерти установят судмедэксперты.

    Фото: Артем Устюжанин / E1.RU

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    Тело мужчиныФонтан
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    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
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