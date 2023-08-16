Смольный рассказал, как усилит контроль за неправильной парковкой во дворах

Власти Петербурга хотят усилить контроль за неправильной парковкой во дворах. Об этом сообщил на пресс-конференции в «Интерфаксе» 16 августа начальник отдела фиксации правонарушений СПб ГКУ «Управление по мониторингу» Антон Кузьменков.



«Сейчас у нас в работе находится пилотный проект, касающийся размещения стационарных средств фиксации нарушений», — сказал он. Подробностями специалист пообещал поделиться после получения первых результатов.



Сейчас мониторинг неправильной парковки во дворах осуществляется силами 15 экипажей, оснащенных программно-аппаратным комплексом «Дозор-М3». Маршруты составляются в том числе на основе обращений граждан о неправильной парковке. С начала 2023 года власти Петербурга зафиксировали более 25 тысяч правонарушений и выписали штрафы на 295 млн рублей.

