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    Петербуржцам в 2023 году выписали 295 млн рублей штрафов за неправильную парковку во дворах

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    С начала 2023 года власти Петербурга зафиксировали более 25 тысяч правонарушений при парковке во дворах. Об этом 16 августа в ходе пресс-конференции в «Интерфаксе» рассказал директор СПб ГКУ «Управление по мониторингу» Сергей Куканов.

    «На основании этих фиксаций ГАТИ вынесла постановления о привлечении к административной ответственности на сумму более чем 295 млн рублей», — сказал он. Самые распространенные виды нарушений — парковка на газонах, перегораживание подъездов к контейнерным площадкам и входов в здания.

    Больше всего случаев неправильной парковки было зафиксировано в спальных районах. Летом в маршруты для мониторинга также добавили «места массового скопления людей во время отдыха». Там тоже выявили повреждение благоустройства в результате неправильной парковки.

    Мониторинг нарушений осуществляется силами 15 экипажей, оснащенных программно-аппаратным комплексом «Дозор-М3». Маршруты для мониторинга составляются в том числе на основе обращений граждан о неправильной парковке.

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    Комментарии 25

    27495008116 Авг 2023 в 13:20
    Опг big love
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