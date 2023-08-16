Петербуржцам в 2023 году выписали 295 млн рублей штрафов за неправильную парковку во дворах

С начала 2023 года власти Петербурга зафиксировали более 25 тысяч правонарушений при парковке во дворах. Об этом 16 августа в ходе пресс-конференции в «Интерфаксе» рассказал директор СПб ГКУ «Управление по мониторингу» Сергей Куканов.

«На основании этих фиксаций ГАТИ вынесла постановления о привлечении к административной ответственности на сумму более чем 295 млн рублей», — сказал он. Самые распространенные виды нарушений — парковка на газонах, перегораживание подъездов к контейнерным площадкам и входов в здания.

