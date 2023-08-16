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    Рекордная жара зайдёт в Петербург на один день

    2010
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    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    Синоптики обещают Петербургу необычный день. Он может стать самым тёплым 16 августа за последние годы. Жаркий воздух принёс циклон, он же обеспечивает осадки.

    По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 16 августа в городе переменная облачность, днем местами кратковременный дождь. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 15–17 градусов, днем составит 28–30 градусов.

    «Сегодня Северная столица окажется под влиянием тёплого сектора циклона, с центром над Скандинавией. В такой ситуации атмосфера над регионом станет неустойчивой, что благоприятно скажется на развитии очагов грозовых дождей. При переменной облачности местами пройдут кратковременные дожди ливневого характера, прогремят грозы. Температура воздуха +28…+30 градусов, по области +26…+31 градус. Ветер южный 4–9 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы», — сообщает центр «ФОБОС».

    По прогнозу «Яндекс.Погоды», сегодня будет самое жаркое 16 августа за 15 лет наблюдений: плюс 29, что на 10 градусов выше климатической нормы. Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в городе бывает облачно с прояснениями, от 11 градусов ночью до 26 днём. Самое холодное 16 августа выдалось в 1969 году, всего плюс 5 днём. А самое тёплое — в 2007 году, плюс 30.

    Завтра, 17 августа, вероятны кратковременные дожди, местами грозы, 24–26 градусов. А в пятницу ещё на пару градусов прохладнее.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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