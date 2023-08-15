«Допустимое исключение». В Финляндии ослабили санкции против Российского центра науки

Министерство иностранных дел Финляндии ослабило ограничения в отношении Российского центра науки и культуры в Хельсинки, чтобы РЦНК смог уплатить налог, сообщают финские СМИ 15 августа.

Речь идёт о налоге на недвижимость в размере порядка 20 тысяч евро. Отмечается, что Центр подал соответствующую заявку ещё в марте, в конце июня её удовлетворили.

В финском МИД объяснили, что это разрешённое исключение из санкций Евросоюза, допускающих послабления для уплаты налогов. Как добавляют, это решение никак не связано с блокировкой банковских счетов финской дипмиссии в России, пишет РИА Новости.