    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 23

    3 м/с, зап

    767мм

    49%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd101.04eur110.68

    «Допустимое исключение». В Финляндии ослабили санкции против Российского центра науки

    524
    5 комментариев

    Министерство иностранных дел Финляндии ослабило ограничения в отношении Российского центра науки и культуры в Хельсинки, чтобы РЦНК смог уплатить налог, сообщают финские СМИ 15 августа.

    Речь идёт о налоге на недвижимость в размере порядка 20 тысяч евро. Отмечается, что Центр подал соответствующую заявку ещё в марте, в конце июня её удовлетворили.

    В финском МИД объяснили, что это разрешённое исключение из санкций Евросоюза, допускающих послабления для уплаты налогов. Как добавляют, это решение никак не связано с блокировкой банковских счетов финской дипмиссии в России, пишет РИА Новости.

    Россия заморозила банковские счета финских представительств в стране. Эта мера стала ответом на действия финской стороны. 1 апреля в финском банке Nordea Управлением по взысканию долгов Финляндии были заморожены счета Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки. Под временный арест попадали также земля и здание Центра.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Россия Финляндия
    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close