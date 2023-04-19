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    Финляндия сняла временный арест со здания Российского центра науки и культуры в Хельсинки

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    Власти в Хельсинки 19 апреля сняли арест со здания и земли Российского центра науки и культуры. Он был наложен накануне и предполагал трехнедельный запрет на операции с недвижимостью.

    О снятии ареста сообщают финские СМИ. Утром МИД страны получил ноту от российских коллег. Сторона требовала объяснить, на каких основаниях наложен арест на здание, землю и семь квартир. Как сообщалось накануне, Финляндия хотела разобраться, кто управляет недвижимостью и нет ли этих лиц в санкционных списках. Для этого отводилось три недели.

    Однако уже через сутки арест был снят, информацию подтвердил журналистам глава отдела Управления по взысканию долгов Аки Виртанен. О причинах, по которым власти изменили решение, не сообщается.

    Центр был открыт в Хельсинки еще при СССР.

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