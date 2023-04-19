Финляндия сняла временный арест со здания Российского центра науки и культуры в Хельсинки

Власти в Хельсинки 19 апреля сняли арест со здания и земли Российского центра науки и культуры. Он был наложен накануне и предполагал трехнедельный запрет на операции с недвижимостью.

О снятии ареста сообщают финские СМИ. Утром МИД страны получил ноту от российских коллег. Сторона требовала объяснить, на каких основаниях наложен арест на здание, землю и семь квартир. Как сообщалось накануне, Финляндия хотела разобраться, кто управляет недвижимостью и нет ли этих лиц в санкционных списках. Для этого отводилось три недели.