Финляндия сняла временный арест со здания Российского центра науки и культуры в Хельсинки

Власти в Хельсинки 19 апреля сняли арест со здания и земли Российского центра науки и культуры. Он был наложен накануне и предполагал трехнедельный запрет на операции с недвижимостью.
О снятии ареста сообщают финские СМИ. Утром МИД страны получил ноту от российских коллег. Сторона требовала объяснить, на каких основаниях наложен арест на здание, землю и семь квартир. Как сообщалось накануне, Финляндия хотела разобраться, кто управляет недвижимостью и нет ли этих лиц в санкционных списках. Для этого отводилось три недели.
Однако уже через сутки арест был снят, информацию подтвердил журналистам глава отдела Управления по взысканию долгов Аки Виртанен. О причинах, по которым власти изменили решение, не сообщается.
Центр был открыт в Хельсинки еще при СССР.