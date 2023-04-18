Здание российского научно-культурного центра и семь квартир арестовали в Хельсинки

Из-за санкций Евросоюза в Хельсинки арестованы земля и здание Росийского центра науки и культуры. Об этом 18 апреля пишет Helsingin Sanomat.

Арест предполагает, что Россия как собственник не может распоряжаться своим имуществом. При этом отмечается, что мера временная — правительство разбирается, кто контролирует участок и здание и есть ли эти люди или организации в санкционных списках.

Площадь арестованного здания превышает три тысячи квадратных метров. Также под арестом семь квартир, которые связаны с людьми, попавшими под санкции. Стоимость некоторых из них достигает 300 тысяч евро — около 27 млн рублей.