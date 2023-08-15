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    Дом в селе под Шебекино не успели восстановить, как рядом снова разорвались мины. Есть раненые

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    Два человека пострадали в результате обстрела в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа 15 августа. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    «Три артиллерийских мины разорвались рядом с частным жилым домом, в котором шли восстановительные работы», — пишет он.

    Пострадавшие — мужчина и женщина. Мужчину доставили в белгородскую больницу в тяжелом состоянии, у него осколочные ранения грудной клетки и позвоночника. У женщины тоже осколочные ранения, медики оценивают её состояние как удовлетворительное. Её лечат в центральной районной больнице.

    «Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — отмечает Гладков.

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