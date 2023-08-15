Дом в селе под Шебекино не успели восстановить, как рядом снова разорвались мины. Есть раненые

Два человека пострадали в результате обстрела в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа 15 августа. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Три артиллерийских мины разорвались рядом с частным жилым домом, в котором шли восстановительные работы», — пишет он.
Пострадавшие — мужчина и женщина. Мужчину доставили в белгородскую больницу в тяжелом состоянии, у него осколочные ранения грудной клетки и позвоночника. У женщины тоже осколочные ранения, медики оценивают её состояние как удовлетворительное. Её лечат в центральной районной больнице.
«Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — отмечает Гладков.