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    Ставка не сработала. После повышения ключевой ставки рубль не окреп, а начал падать

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    Рубль растерял утренний рост и начал падать: курс доллара ближе к полудню 15 августа на Мосбирже 98 рублей, курс евро — 107,1, свидетельствуют данные торгов.

    Еще утром 15 августа доллар торговался по 95,94 рубля, евро — по 105 рублей.

    Сегодня совет директоров Банка России на внеплановом совещании принял решение повысить ключевую ставку с 8,5 до 12 % годовых — сразу на 350 базисных пунктов. Такое решение в регуляторе объяснили «ограничением рисков для ценовой стабильности».

    ЦБ отмечает, что инфляционное давление продолжает усиливаться: по оценке на 7 августа, годовая инфляция ускорилась до 4,4 %. Повышение ключевой ставки, по прогнозам регулятора, должно вернуть инфляцию к целевому уровню в 4 % в 2024 году.

    Центробанк объявил о внеочередном совещании по ставке вчера вечером. После анонса заседания рубль укрепился до 99 рублей за доллар и до 108 рублей за евро.

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