Ставка не сработала. После повышения ключевой ставки рубль не окреп, а начал падать

Рубль растерял утренний рост и начал падать: курс доллара ближе к полудню 15 августа на Мосбирже 98 рублей, курс евро — 107,1, свидетельствуют данные торгов.



Еще утром 15 августа доллар торговался по 95,94 рубля, евро — по 105 рублей.

Сегодня совет директоров Банка России на внеплановом совещании принял решение повысить ключевую ставку с 8,5 до 12 % годовых — сразу на 350 базисных пунктов. Такое решение в регуляторе объяснили «ограничением рисков для ценовой стабильности».