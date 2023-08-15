Ставка не сработала. После повышения ключевой ставки рубль не окреп, а начал падать

Рубль растерял утренний рост и начал падать: курс доллара ближе к полудню 15 августа на Мосбирже 98 рублей, курс евро — 107,1, свидетельствуют данные торгов.
Еще утром 15 августа доллар торговался по 95,94 рубля, евро — по 105 рублей.
Сегодня совет директоров Банка России на внеплановом совещании принял решение повысить ключевую ставку с 8,5 до
ЦБ отмечает, что инфляционное давление продолжает усиливаться: по оценке на 7 августа, годовая инфляция ускорилась до
Центробанк объявил о внеочередном совещании по ставке вчера вечером. После анонса заседания рубль укрепился до 99 рублей за доллар и до 108 рублей за евро.