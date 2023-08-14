ЦБ прогнозирует рост инфляции до 5–6,5% в 2023 году

В июле годовая инфляция повысилась до 4,3%, при этом в ближайшие месяцы она продолжит расти — до 5–6,5% в 2023 году, прогнозирует Центробанк 14 августа.



Темпы роста цен третий месяц подряд продолжают ускоряться и превышают 4% в пересчете на год.

«Без учета временных факторов и товаров с волатильными ценами инфляционное давление постепенно нарастало под воздействием увеличивающегося спроса», — отметили в ЦБ.

Среди причин роста инфляции в регуляторе назвали усиление ценового давления и выхода из расчета низких значений месячных приростов летнего периода 2022 года. К уровню 4% инфляция вернется только в 2024 году, считают в ЦБ.