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    ЦБ прогнозирует рост инфляции до 5–6,5% в 2023 году

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    В июле годовая инфляция повысилась до 4,3%, при этом в ближайшие месяцы она продолжит расти — до 5–6,5% в 2023 году, прогнозирует Центробанк 14 августа.

    Темпы роста цен третий месяц подряд продолжают ускоряться и превышают 4% в пересчете на год.

    «Без учета временных факторов и товаров с волатильными ценами инфляционное давление постепенно нарастало под воздействием увеличивающегося спроса», — отметили в ЦБ.

    Среди причин роста инфляции в регуляторе назвали усиление ценового давления и выхода из расчета низких значений месячных приростов летнего периода 2022 года. К уровню 4% инфляция вернется только в 2024 году, считают в ЦБ.

    Также в Банке России отметили рост цен на категории товаров, зависимые от импорта: техники, автомобилей, зарубежного туризма, фруктов. Также подорожали мясная продукция и бензин. Ранее «Фонтанка» уже писала о том, что подорожало за июль по оценкам Росстата.

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    Комментарии 17

    Гость14 Авг 2023 в 21:50
    ЦБ не наш, а их.
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